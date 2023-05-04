中國在102年前之所以發生五四運動有兩個概念。其一，西方殖民主義的侵略、其二，民族主義的覺醒，以致當時從北京到上海，全國各地群眾上街遊行及示威抗議以表達不滿，提出了「外爭主權丶內除國賊」的口號。其實，放在今日台灣社會也一樣適用。現有國賊在內搗亂，外有主權矮化，不是嗎？

近來，美國一方面來台遊說軍購，一方面又與我們開啟台美21世紀貿易，內部則有貪污犯卻保外就醫上凱道的陳水扁，中華民國的知識份子及有志之士應當覺醒，來搞一場新時代的五四運動。

孫中山先生曾對五四運動提出了看法，指明了中國是人口最多丶歷史悠久的民族，但卻是有民族而無民族主義，被異族奴役而不覺羞恥，提振民族主義乃是當務之急。

在台美貿易方面，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中於美國時間2日赴美國後說「雙方對此議題都很正面」，這真的是完全符合孫中山說的：被異族奴役而不覺羞恥！現代化的經貿關係就是一項交易，「有給有拿、有得有失」，對於我們的產業而言，當然不是全盤有利。所謂「台美21世紀貿易倡議」，就是西方殖民主義以具體的方式，來深化台美的殖民關係。

例如：勞工權益保障、公營事業管制、反貪腐、環境和氣候行動等規範，還會增加我國企業的龐大負擔。在往後的談判裡，如何減少我方的負面衝擊，增加我方的正面效益，是我方談判代表團的重要課題。現在，鄧振中說該倡議會是對我有正面效益，也未免說得太早了。究竟，是為誰的利益在講話？要不要問問看台積電變成美積電做何感想？

還有，根據《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》第七條規定，「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動。」

難道，犯了「海角七億」這麼罪刑重大的貪污犯陳水扁還能上凱道請願，是經由監獄核准的嗎？現在，貪污犯卻保外就醫的陳水扁竟然還上了凱道說：司法判刑的目的，是為了讓犯人能夠可以有個重新更生回到社會、適應社會生活的機會。難道司法判刑的目的不是為了讓犯人得到應有的懲罰，避免類似犯行再犯？如此顛倒是非，中華民國將會永無寧日！

現在112年的中華民國，雖然針對25家美國國防承包商組成訪團，已經發起了聚集抗議，但這遠遠不夠，有志2024總統大位的政治人物對於「軍火遊說團」、「國賊陳水扁」、「台美21世紀貿易倡儀」不能不說話、不表態！勇敢地在台灣社會搞一場「新五四運動」吧。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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