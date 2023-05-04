2024總統大選「三腳督」的態勢極高，面對國民黨主席朱立倫一再喊要整合「非綠大聯盟」，以「下架民進黨」為最高目標，外界不斷關切「藍白合」的可能性；具備關鍵角色的民眾黨主席柯文哲則說，到現在為止都沒人找他談，只是天天在媒體上放話。這話沒錯，但只說對了一半。

根據「美麗島電子報」公布的最新民調，民進黨提名的賴清德雖持續領先，但支持度已較上個月滑落，位居第2的新北市長侯友宜更為逼近，排名第3的柯文哲則急起直追，不僅持續保持20%以上的支持度，且已開始超越鴻海創辦人郭台銘。另外在稍早之前的《聯合報》民調中，則是郭、侯二人的支持度均超過賴清德。

依此趨勢發展，當國民黨總統候選人5月整合完成，宣布徵召人選後，民調應會再往上走一波，綠、白兩陣營則可能持續向下。但不管如何演變，柯文哲始終是影響選戰勝負不可忽視、也難捉摸的一大變數，正如他說的「不敢說自己可以選上，卻可以左右選舉」。

距離大選不到9個月，柯文哲說「我們也不是說沒機會」，如藍營要來整合，他會有不選總統的空間嗎？柯回答「看他們怎麼來說服我」。這些話何其精明，既不說死，留下無窮想像，卻又讓你找不到明顯的破口。對柯而言，國民黨如果團結勢大，那當然就比較「好談」，如果重演內亂，那他就有機會了，現在何必說定？

對國民黨來說，自己的內部整合與團結要先搞定，否則拿什麼去跟柯談？談了能作數嗎？所以現在藍白只能隔空喊話，故弄玄虛，要等藍營正主現身，再經過一陣盤整，掂掂彼此斤兩後，才會真正認真談。