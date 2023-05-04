1975年是不平靜的一年，我當時念高二，台中一中建校60周年校慶跟導師王輝合照，她手臂上還戴著黑紗，因為老蔣總統在4月5日逝世。當時越戰已近尾聲，美國意興闌珊，南越兵敗如山倒。順化與峴港相繼失守，報紙頭版蘇聯坦克碾壓街頭的印象歷歷在目。美國在4月29日緊急撤僑，西貢次日淪陷。殊不知，同樣的劇本早在17天前就預演過。

高棉戰後獨立，施亞努親王走不結盟路線；總理龍諾在1970年發動政變罷黜，內戰高升。儘管貪腐政權獲得美國加持，柬共兵臨首都金邊圍城，只剩機場勉強維持對外聯繫。龍諾在4月1日以就醫為由跟家人落跑印尼，轉飛夏威夷。美國大使迪恩判斷大勢已去，在3日啟動撤僑，美軍於清晨6點展開「鷹撤行動」，5個小時完成任務，撤出287名美國人、高棉人及盟邦國民。

美國軍方早在1973年擬定撤僑計畫，原先預估人數3600。由於美國國會議決禁止軍援，外包商每天20架次C-130運補，想跑的人陸續搭回程走避泰國，特別是使館眷屬。最後，由於炮火攻擊機場日漸猛烈，撤僑行動轉而採取直升機運送，最後階段估計必須載走的只剩590人，實際接走的不到半數。

根據華府的電報訓令，撤走的對象包括高棉政府顯要、跟美國軍方關係良好，或接受過高等教育的當地人。大使館放寬條件，除了順手幫友好國，只要替美國賣命過而有生命危險的人都要救，不管有沒有博士學位，也就是不分園丁、僕人、將軍或部長，甚至愛屋及烏包括館員的高棉籍愛人。聽來雖然崇高，一般百姓卻只能聽天由命。

搶救名單上最有名的是知名原子彈科學家，一大早接獲通知，必須在45分鐘內趕到大使館報到，他後來轉往法國原子能源委員會工作。使館還派直升機到各地載回16名國際紅十字會工作人員，另有40名神父及修女搭DC-8客機到泰國。首位高棉籍金邊主教拒絕離去，是首批被赤柬殺害者。

12架直升機並非直飛泰國，而是踏上美國的領土，也就是部署在暹羅灣磅遜港外的兩棲突擊艦沖繩號。軍方唯恐一個中隊不足，還從聖地牙哥緊急派遣航空母艦改裝的漢考克號，經由珍珠港趕往菲律賓蘇比克灣海軍基地，增援更多直升機，又由南越外海調配護衛艦艇。

高棉文武高官派人到大使館聽取傍晚6點的簡報。撤館前夕，迪恩在7點半親赴總理隆波烈官邸正式照會，其他館員則分頭攜邀請函遊說內閣成員搭直升機亡命。會合點是在大使館附近的足球館，由360名陸戰隊護送，終究出現的人遠比機位還要少。除了代理總統蘇金奎，沒有其他閣員前來；5天後金邊淪陷，他們悉數被處決。

前總理施里瑪達親王名列「七大賣國賊」，他慷慨激昂回信迪恩，悔不當初聽信美國。迪恩是出生於德國的猶太人，跟父母僥倖逃過納粹浩劫移民美國，後來抨擊政府只是把高棉當作越戰的插曲，懊惱回天乏術無法解救所有的高棉人。美國為德不卒、落井下石，不知究竟是食言而肥或虛情假意。媒體報導美國要求漢光演習納入撤僑，委實強人所難。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）