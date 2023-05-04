賴清德獲得民進黨提名參選總統後，發表的2000多字演說中，「民主」出現32次。但民進黨7年來黨政不分，總統壟斷行政、立法權，操控司法、監察權，肆無忌憚侵犯言論自由、騷擾人民言論自由，所做所為令選民對賴清德高談闊論民主已無感。

完全執政 踐踏民主

賴清德高談民主，用意不難理解：主要在突出兩岸「民主與專制」之別，讓民眾對大陸產生疏離感，這是民進黨的選舉老招。其次標榜民進黨代表民主，國民黨代表威權，還可能與中共聯手「出賣台灣」，讓台灣接受中共統治，失去得來不易的民主。

每逢選舉網路上都會流傳一幅漫畫：只有投給民進黨才算有效，投給國民黨、民眾黨、親民黨、新黨乃至「小綠」時代力量，都等於投給共產黨。這幅漫畫的邏輯，與賴清德此次演說，乃至民進黨歷來的選舉論述、競選文宣的邏輯一脈相承。

4年前，「票投國民黨，台灣變香港」的口號，在香港「反送中」運動的場景衝擊下，台灣大多數年輕人被「亡國感」感染，認為2020選舉是「民主與專制」的關鍵選擇，令本來面臨黨內逼宮危機的蔡英文，席捲817萬票而連任。

但817萬票投給蔡英文結果呢？相信大多數人，尤其是年輕人不會健忘，民進黨壟斷行政、立法大權之後，荒腔走板的反民主大戲開場了：疫情爆發時，踐踏地方自治權，肆意打壓地方政府普篩的，是民進黨政府；疫苗和快篩短缺時，破壞人民民主監督權，帶頭造謠、自導自演愚弄公眾、封存政府檔案的，也是民進黨政府和側翼。

最諷刺的一幕是，當疫情對台灣經濟衝擊逐漸發酵，一個又一個年輕人墜入詐騙園區時，「台灣變香港」的口號還未成真，卻先變成柬埔寨，變成詐騙島。在這個時候，賴清德難道還有底氣將民主與民進黨畫上等號嗎？

台灣民主崩壞是從2020年民進黨全面執政後開始的，還記得蔡政府首任內的「東廠風波」、「查水錶事件」嗎？那時，民進黨政府做出反民主、打壓民主的動作，至少台灣社會還有足夠能力介入和糾正，民進黨也尚能勉強回應民意，做出檢討。但到了第二任，有誰還能記得一個類似的成功案例？恐怕只剩「論文門」，因為民進黨內鬥而導致的自爆，才能變相對權力產生制約。

主政台南 黑金腐化

賴清德之所以能後來居上，變身民進黨內無可爭議的「接班人」，關鍵原因是，他躲在蔡政府第二任內反民主、濫權貪瀆逆流的背後，沒有被去年縣市長選舉的民怨吞噬，才僥倖保全自身。但如果檢視賴清德過去的民主精神、是否尊重憲政民主體制的紀錄，實在不敢恭維。

除了以「反黑金」為理由鴨霸杯葛台南市議會監督232天外，賴清德崛起的大本營台南市，如今淪為民進黨官商勾結、黑金賄選的老巢。去年選後震驚全國的台南賄選案便是明證，涉案的正副議長至今仍然大言不慚自稱「清白」，繼續享有公帑、利用公職謀取私利。賴清德留下了一個什麼樣的台南，未來若當選總統，也會留下一個什麼樣的台灣。

民進黨打著「維護民主」的旗號對抗大陸，卻用反民主的手段保護民主，用抗中、反中為貪腐和錯誤的政策護航，用「認知戰」汙名化在野陣營的批評，並肆意使用國家機器、輿論公器打壓和追殺不同意見者，「選舉威權體制」已然成形。賴清德再把「總統高票當選、國會單獨過半」列為2024大選總目標，若目標實現只會讓「選舉威權體制」繼續膨脹。

不否認民進黨是台灣民主的推動者，黨外時代為追求自由民主、司法獨立與絕對言論自由而犧牲奉獻。黨外精神值得珍惜，但得到權力後卻走向民主的反面，一個「選舉威權體制」的總統候選人濫言民主，只會凸顯自己腐化墮落的本質。（系列完）