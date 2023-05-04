近日蔡政府幾件行政失職導致的進口食安問題，又讓民眾「食不安心」、農民「義憤填膺」。已執政7年的蔡政府，在大選前犯下如此的錯誤，可能會讓競爭大位的賴清德「食不知味」，蔡政府應讓行政體系的螺絲鎖得更緊才行。

首先，是「好市多」（Costco）從美國進口了帶有A肝病毒的冷凍莓果。接著，是食藥署將請專家檢討，開放兩款農藥「氟尼胺」和「克凡派」得以使用於草莓。最新的一件則是預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，將比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。

冷凍莓果帶病毒一事，被外界批評的關鍵在於美國食品及藥物管理局（FDA）是在3月中發布警訊要下架回收，但我國食藥署卻到4月11日才要求業者下架，4月28日才公布消費資訊，讓民眾持續吃下有病毒風險的莓果，明顯失職。另外，應日本交流協會要求，主動評估開放兩款農藥使用於草莓，被批評是迎合日本、為其草莓農藥超標尋求解套，而非要求符合我國規範，拋棄為國人健康把關的職責。允許加拿大牛肉進口，只去加國做了草率的查場工作，表明是在做表面應付工作，要開放早已是決策。

但為何蔡政府今天的所作所為，和他們在野時對馬政府的監督態度完全相反，當然有其難言之隱─想必是為加入國際經濟整合，例如《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），要尋求這些國家配合和支持，藉這些貿易夥伴關切的要求，用「小動作」來討好對方，以尋求好感和支持。反正，台灣民眾健忘，蔡政府可能認為沒多少人會真正介意。只要能順利進入CPTPP，大大的「正」可以抵銷小小的「負」，值得放手一搏。

然而，這種「賭注」很可能會「偷雞不成蝕把米」。因為加入CPTPP的關鍵，在於未來對每個既有成員的入會諮商，必須全面開放工業、服務業和大量農業市場，而這才是台灣的大問題。除非執政黨願意損失大量選票，否則以目前農業部門的「準備」狀況，我們大概進不了CPTPP。所以在短中期，不會有大大的「正」，卻會有小小的「負」，而在野勢力必然會傾全力學習民進黨的過去作為，將其擴大為大大的「負」。所以，結果可能變成「大負」而「無正」，執政黨明年大選很可能慘敗。

其實，即使真的必須開放這些進口品，比較妥當的做法，應該是承諾對手們會在雙方完成入會諮商，簽署同意書時同時處理，這樣才可能有「大正」和「小負」。任何一個有經驗的經貿談判官員都不會輕易開放這些攸關民眾健康風險的產品進口；若真不行，將相關產品現有關稅調降稅率都相對來得較好，至少不涉及放寬健康規範，不易變成「大負」。

同樣，台美「21世紀貿易倡議」雷聲很大、好話也很多，例如美國貿易代表戴琪近日就表示，台灣是重要區域裡充滿活力的合作夥伴，和美國共享價值，美方希望能盡快宣布談判的最新進度。但結果若只帶來「無正」且「大負」的共識或協定，也只是又一項愚蠢的經貿策略，蔡政府應慎之。

（作者為中國文化大學兼任教授、中華貨幣金融協會理事）