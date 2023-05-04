最新的民調顯示，國民黨在2024大選又有重新被看好的跡象，不僅「下架民進黨」的民意相對維持高檔，在《聯合報》民調中，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘的支持度均超過副總統賴清德；而《美麗島電子報》公布的最新民調，原居領先的賴支持度已較上個月滑落，位居第二的侯更為逼近，排名第三的柯文哲則急起直追，且已開始超越郭台銘。

沒有民主觀念 如何治國

在國民黨內部的侯郭之爭，侯友宜目前穩紮穩打，略勝一籌，但郭台銘仍力爭國民黨提名，毫不放鬆，最近更是展開一連串的下鄉「請益之旅」，激盪出不少話題與爭議。只不過郭的心態越急、動作越多，相對的失言也多，還頻頻對外道歉，頻率之高令人咋舌。

短短幾天裡，郭台銘至少已連續道歉3次，從挺重啟核四，衝口而出「投民進黨就生肺癌好了」、「在高雄半屏山蓋小型核電站」、「8萬機器人對抗8萬登陸共軍」，到「一縣市一小型核電廠」，甚至冒出「不用議會監督，我們自己監督」的話等等，不僅得罪在地民意，其幾近信口開河、天馬行空的發言風格，恐怕也會讓中間選民傻眼反感。

郭台銘主張恢復核四、興建小型核電廠，確是針對民進黨錯誤能源政策值得討論的對策，但郭的公關幕僚論述能力不足，在郭拋出爭議性議題前未先充分討論，果然引發社會強烈反彈。蓋核電廠豈是想蓋在哪就蓋在哪的，不必經過環評、公聽的民主程序？議會不必監督，把國家當公司，一個人說了算，就算道歉，內心裡沒有民主觀念，如何治國？這和蔡英文現在靠選舉打造出的「民主獨裁」又有何差別？

政府不是企業，統籌國政不能用管理企業的方式來處理，議會監督是民主政治ABC，郭台銘口氣竟然如此狂妄、犯下「政府不需要議會監督」這種完全違背民主理念、欠缺民主素養的低級錯誤，更讓人對他政治智商與情商的低落不敢恭維。幸好這只是他在爭取國民黨徵召過程中的一段亂調插曲，若是真到了總統大選階段，絕對會成為民進黨極盡打擊的素材，那豈是道歉就能了事的。

郭台銘認為是自己的原意被誤會，但政治人物說話必須嚴謹周延，盡可能減少被人斷章取義的機會；郭台銘卻一而再、再而三地自認被誤解，然後再道歉。或許這會是他的一種慣性，總是天馬行空、自以為是地暴衝，遭到輿論非議、社會反彈後再趕緊道歉。但這樣的惡性循環下，不當失言與不可信，最終成為他的人設烙印。

侯郭的耐打度 決勝關鍵

過去的「霸道總裁」現在為什麼會成為「道歉王」？其實也不難理解。郭台銘素以霸道獨斷聞名，這在他的企業帝國裡，也許正能顯露他一呼百諾的長處與優勢，但到了講究多元妥協、民主法治、議會制衡的政治領域裡反而成了最大罩門。4年前他負氣退出國民黨，若是真有心往政治選舉之路邁進，本應沉潛修習、改變自我，但4年後依然故我。郭台銘一貫作風是我行我素、自我感覺良好，不尊重他人，不受制度約束，行事強悍而霸道，俱與國家領導人的應然本色與優越特質格格不入。

最近郭針對4年前國民黨總統初選時，他在言詞上得罪了前高雄市長韓國瑜，因此向韓鄭重道歉。郭此番捲土重來爭取提名，刻意放軟示好，這對藍營後續的競合影響仍有待觀察。有人認為，郭的某些講話風格頗像韓國瑜，但韓身上所具備的幽默、親和力乃至民主素養，卻是郭所欠缺的，與其說韓的金句多，不如說郭的「驚句」更多！

侯、郭雙雄各有其長處與短板，但選戰打到最後，其實「耐打度」往往是真正的決勝關鍵，也就是誰犯的錯少、誰就會勝出，這方面郭台銘已做了不少負面示範，令藍營主事者、支持者為之膽顫心驚，彷彿像是顆不確定的炸彈，隨時都會引爆。以他歷來的言行而論，即可確定他絕不會是一個成熟練達的專業政治人物。更別提民進黨早就磨刀霍霍，備妥諸多涉及私德的黑資料，隨時準備砍向從未經過選戰檢驗而又「自信氣盛」的郭台銘。相較之下，久經選戰考驗，雖略嫌保守的侯友宜就穩健多了。國民黨徵召的時間已然逼近，該是黨主席朱立倫下決斷時候了。