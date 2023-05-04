「台美國防產業合作論壇」3日在台舉行，美方訪問團是由前美軍太平洋陸戰隊退役司令魯德將軍率隊，由於這次有20多家的美國國防產業代表參加，因此受到高度關注。魯德表示，美方盼參與台灣國防自主計畫，打造供應鏈韌性。

蔡政府最初對此團充滿憧憬，行政院副院長鄭文燦日前受訪時曾宣稱，這次美方軍工企業來台並非來賣武器，而是要選擇合作供應商，台灣也要爭取航太工業商機。他還聲稱，這次台廠應會有很好的收穫。但總統府副秘書長黃重諺一席「軍工產業相關的股票，突然都拉上來」的話，卻遭質疑有炒作軍工股之嫌。

其實就算美國政府真的同意軍工企業在台灣尋求合作生產的機會，主要原因應該是美國的軍工生產目前因應烏克蘭作戰之需都嚴重地不及供應了，要滿足台灣的軍售及新的軍備需求不知要到何年何月，因此某些無精密高科技的武器在台灣生產是唯一解決問題之道。否則，以台灣這麼小的市場，在台生產軍工產品並沒有商業上的效益，美國軍工企業自然是把商業利益擺在第一位的。

據報導，依據前立委郭正亮推測，由於這次來台的25個軍火商中，有「彈簧刀」無人機的生產商在內，因此，這種適用於「不對稱作戰」裡城鎮戰的無人機將來很有可能會在台灣生產。但不要奢望將來可以擴大生產外銷，更別奢想其他高性能遠程打擊性武器的技轉，那是異想天開。

在俄烏戰爭中，美國強推烏克蘭以全民逐尺逐吋地狙擊、破壞、遊擊戰式犧牲大量人命的「抵抗行動」，遲滯俄羅斯並癱瘓其經濟，以達到裂解俄羅斯的目的，但這主要是為了美國的國家利益，而故意巧取「不對稱作戰」的原意，使得烏克蘭軍民傷亡慘重，已瀕臨亡國。而台灣一批受美國長期豢養的文官竟無視國軍長達70餘年，經無數次辯論兵推而得出顛撲不破的台灣防衛戰略，在美國壓力下硬套上本質是「抵抗行動」的「不對稱作戰」，公開主張「全民整體戰」。一個民主國家，誰有權利讓老幼婦孺都必須要參與城鎮戰？連老幼都不能倖免地去死？

這次論壇蔡政府原準備大搞一場，總統府副秘書長黃重諺就表示，25家美軍火商訪台，國內軍工概念股近兩周齊漲。這種說法是給全民打雞血，以激勵低迷的士氣。但是反而引發爭議，加上社會對美國軍火商大舉來台並無好感，反有疑慮，蔡政府只好改為小作內宣。

但蔡總統的國安團隊和幕後操盤的幕僚應該要知道，無論再怎麼吹捧美國與我國關係多麼親近，已有越來越多的跡象顯示，美國伸出黑手透過我方國安高層直抵我軍令體系，搞亂了國安的全局部署。

在此，不如大家先把醜話說在前面，讓美方了解，台灣與烏克蘭完全不同，台灣的民主思想成熟，無論是打「全民整體戰」或是「抵抗行動」都絕無勝算；我說句實在話，憑國安團隊成員對解放軍的了解，實在不夠格對國防部指指點點，更何況是附和美國政府、甚至軍工企業的利益來制定國安策略，這就太對不起全民了。

（作者為海軍退役中將）