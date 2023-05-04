美韓總統日前發布《華盛頓宣言》，美軍核動力潛艦將部署南韓，引發北韓嚴正抗議，並要脅核武伺候。日本統合幕僚監部5月1日下午罕見公布三則9艘共艦動態，東北亞提前反映軍事劍拔弩張氛圍？

日本共同社5月1日下午引用日本統合幕僚監部罕見公布三則共艦動態。首先發布，電子偵測船/796於4月29日由黃海經對馬海峽往日本海活動，其次，於4月29日2艘作戰艦/532與156，以及遠洋補給艦/886由東海經宮古海峽進入西太平洋。最後一則，計有作戰艦5艘/102、119、121、542，以及遠洋補給艦/889等，於4月30日由黃海經對馬海峽往日本海活動。

東北亞很鬧 共軍機艦出海繞不停。（圖／作者陸文浩繪製）

次日，5月2日日本統合幕僚監部公布，共軍一架無人機由東海經台灣與日本與那國嶼往南飛，至台灣花蓮以東盤旋後續往台東以東空域南行。3日我國防部公布2日共軍計有共機27架次、共艦7艘次在台灣周邊海空域活動；其中蘇愷-30戰機3架、殲-10戰機4架、殲-16戰機2架分在台灣海峽中線北、中、南三段越線活動。運-8技術偵察機、運-8遠干機、運-8反潛機各1架在台灣西南國際空域活動。BZK-005無人機1架以順時鐘方式繞台，由東海經我釣魚台附近空域、台灣與日本與那國嶼間空域、台灣以東空域、台灣東南點防空識別區邊緣、轉入巴士海峽、台灣南南西防空識別區邊緣、轉向台灣西南空域、台灣海峽中線南段進入接近福建與廣東交界處返回大陸境內。解放軍動作頻頻，是否與2日美國有25家軍火商抵台訪問有關？引發國人高度關注！

再者，我國防部復於4日上午公布，共軍3日計有共機16架次、共艦9艘次在台灣周邊海空域活動，其中運-8反潛機1架，由台灣西南國際空域經巴士海峽往台灣台東以東空域活動，另卡-28艦載反潛直升機1架在前述空域活動。共軍海上兵力增加，徒增壓縮我海防空間。

首先，查詢3艘共軍作戰艦船（舷號156、532、886），係為中國東部戰區海軍駐浙江舟山驅逐艦第6支隊052D型驅逐艦淄博號/156、驅逐艦第3支隊054A型護衛艦荊州號/532，以及作戰支援艦第2支隊903型綜合補給艦千島湖號/886，4月29日由東海經宮古海峽進入西太平洋。

由於，前一日4月28日中國海軍公布，第44批護航編隊28日上午在浙江舟山啟航、將赴亞丁灣及索馬利亞接替第43批護航編隊執行護航任務、編隊由導彈驅逐艦淄博艦、導彈護衛艦荊州艦和綜合補給艦千島湖艦組成等訊息與上則不謀而合，故我國人無須擔心。

依據往例東部戰區海軍編隊、在台日周邊海域由東海經宮古海峽、至巴士海峽航行路線、航速，以及共軍無人機航跡路線、共艦在台灣周邊海域由3艘瞬間增至7艘次、9艘次等，推斷此編隊將在5月2日經巴士海峽進入南海，是否有短暫停留至3日與運-8反潛機由台灣西南至台東以東空域，與卡-28艦載反潛直升機、以及推斷前者直升機母艦是由4月下旬在台灣西南往台東以東海域活動之共軍中大型作戰艦等，進行機艦聯合反潛與目標偵察及打擊聯合訓練。再續往亞丁灣航行，可能需要多方關注。依據東部戰區海軍前往執行亞丁灣護航航程，以往平均航程半個月，推估將在5月中旬前後抵達，並與南部戰區海軍第43批護航編隊進行交接。

針對，日方2日披露1架不明無人機飛往台灣以東空域，個人推斷與3日國軍確認為BZK-005無人機時間、路線，從北方沿著蘇澳、花蓮以東盤旋、台東以東、巴士海峽返回內陸相吻合。此時機的出現有可能監視我海軍艦船在台灣以東活動情況，並擔任中國東部戰區海軍第44批護航編隊，航經台灣以東海域經巴士海峽南下之空中偵察與情報傳遞有關。

此次，中國東部戰區，繼4月27日中國空軍以TB-001無人機由台灣西南經巴士海峽、台灣以東返回東海逆時方向繞台後，復在5月2日以中國海軍之BZK-005無人機循原路線順時鐘方向繞台。（請參考4月30日尚青論壇》共軍無人機繞台 察打一體不容小覷）肯定從時間點上，與當天美國25家軍火商來台訪問、媒體報導主要與「無人機技術和生產」等合作議題有關。

再者，筆者觀察到共軍無人機精準的轉向，充分想對我展示北斗衛星導航的定位與能力等宣示之意涵。其餘者，共軍在台灣西南額外派遣運-8技術偵察機與遠干機各1架，可能在無人機飛行中，偵蒐我方各型雷達搜索與開放的參數，並干擾我方雷達追蹤，對此我方應有所因應。未來共軍無人機抵近台灣東部空域活動，將繼共艦活動台灣東部海域常態任務後，成為例行性活動，也為共機爾後常態化在台灣東部空域、或甚繞台尋求一個逐步進犯的契機。

至於，共軍有電子偵測船/796，以及作戰艦船6艘/作戰艦102、119、121、542、遠洋補給艦/889等，先後於4月29日與30日由黃海經對馬海峽進入日本海活動。經查詢前述，均為北部戰區海軍所屬，駐山東青島作戰支援艦第1支隊偵測船大隊815A型電子偵察艦796開陽星、驅逐艦第1支隊055型驅逐艦拉薩號/102、作戰支援艦第1支隊903A型綜合補給艦太湖號/889，另駐遼寧大連的驅逐艦第10支隊052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、貴陽號/119、054A型護衛艦棗莊號/542。

此次，視為中國北部戰區海軍繼3月底以055型萬噸級驅逐艦/103（另有121、889等艦船）領軍，由黃海抵日本海進行遠海訓練。今年第二次再度派遣遠海訓練兵力，抵達日本海與日本周邊海域遠訓外；可能中國海軍會基於中國新防長李尚福於4月16至19日訪俄羅斯，指稱「中美關係越緊張，中俄互動越頻繁」，以提升雙邊軍事交流層級的架構下，不排除與俄羅斯太平洋艦隊進行聯訓。

由於整體作戰艦兵力從前一次2艘，增加到此次4艘。再加上原有的遠洋綜合補給艦1艘，總計5艘的兵力，就達到一般中國航母編隊的作戰兵力。故此次，中國北部戰區海軍如此規模，是否再為後續，其航母編隊在日本海、甚至日本周邊海域進行遠海訓練做事先準備。亦或與南韓總統尹錫悅在4月24日訪美七天中，26日尋求與美國拜登總統聯合發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration）、美方考慮在南韓部署美國核動力彈道飛彈潛艦等積極軍事部署以威懾先前北韓頻密試射中長程彈道導彈有關。在近期東北亞有北韓核武威懾、俄羅斯太平洋艦隊海空兵力在日本海演訓、美日韓軍事演訓頻密等情勢發展下，迫使中國在日本海增加作戰兵力進行遠訓，亦有維持東北亞局勢平衡，此舉發展將受到各方持續關注。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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