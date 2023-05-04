「政策延續、前瞻創新」是NCC主委陳耀祥在2020年8月3日上任時給自己的期許，他希望能夠建立一個全民共享、優質、安全的通訊傳播產業環境，也承諾會致力防止媒體壟斷，確保言論自由。如今這些話聽來卻是格外諷刺，因為整個通訊傳播產業環境被陳耀祥的恣意妄為攪成一灘爛泥，有線電視產業政策幾乎原地踏步，留下的只是滿滿的爭議，無論是從中天新聞台撤照、華視上架52頻道，還是糾纏1年多的鏡電視申設案，可說是醜聞纏身。

陳耀祥就任時，時任行政院政務委員、現任行政院代理發言人的羅秉成還力讚陳耀祥是他認識最久、長達30多年的法律人朋友，誇獎他完成了很多重要業務。然而，當時的盛情力讚變成現在的盲目力挺。就算在野黨立委在NCC主委辦公室門口席地而坐、在門口開記者會，還是用公開信喊話，希望陳耀祥對鏡電視案給個交代，希望其他NCC委員捍衛風骨，但這一切在羅秉成的口中只是「公然介入獨立機關運作的惡例」，直接無視行政院應該扛起的責任。

NCC在行政一體的原則規範下，與行政院同樣需要受到立法院監督，但是NCC藐視國會監督義務，包括國民黨、時代力量和民眾黨等在野黨對NCC的齊聲譴責顯然並未能讓陳耀祥懸崖勒馬。行政院長陳建仁雖然握有將NCC主委免職的權利，但也不敢「用明朝的劍斬清朝的官」，如果陳耀祥是蔡英文總統的力捧之人，誰敢動他？

根據民進黨官網及臉書的資料顯示，陳耀祥過去曾經兩度擔任民進黨仲裁委員會的委員，一次是在2006年，另一次則是2014年，而2014年的民進黨時任黨主席就是蔡總統，由此顯現陳耀祥的政治實力不容小覷。或許也是因為如此，上任近3年來，除了有線電視產業的眾多爭議以外，包括5G釋照、「數位中介服務法」草案、有線電視萬年頻道表等等，爭議不斷，但陳的官位還是非常穩固。

陳耀祥的施政滿意度是陳內閣裡墊底的，可說是民進黨執政和明年大選的拖油瓶。尤其，陳耀祥作為內閣官員，無視立法院的決議，硬要對鏡電視案一路放水，還大膽到把立委拒之於門外，完全沒有民主概念，這種過份的作為必定會再引來在野黨的全力反撲，陳耀祥可能成為第二個「吳音寧」，成為賴清德競選大位過程中的大地雷，如前北農總經理吳音寧激起民怨，拖垮2018年民進黨選情一般。

賴清德副總統還不快點跟陳耀祥 「斷捨離」嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）