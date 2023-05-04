書葬，你聽過嗎？應該沒有，但已經在台灣發生10年左右了。它雖然不像樹葬、海葬和火葬，埋的是人的生命，過程和結局卻仍然令人心痛。

書葬是怎麼發生的？其實你不用谷歌了，它沒有這個名詞，這是出版商的口頭語。

他們形容這樣的場景：書印出來了，也發行出去了，但市場就是賣不好，文化部出於好意，給予補助，免得出版商損失過重；但同時要求這些受補貼的書籍不得轉賣，於是只得依規定一整批地送往指定的焚化場燒掉。

「整車的書，都是作者、編輯、校訂、印刷和出版商的心血。」一位考試委員感嘆：「你看著一再的書往焚化場載送的場景，像不像送葬？心裡不禁隱隱作痛！」

搶救出版社！支持出版社！大學教授們近日相互轉傳在中正紀念堂的「圖書大特賣」訊息，書葬的陰影立刻在腦中浮起。我們是應該去支持，不只為出版商，更為知識的傳承和閱讀的樂趣。

英國哲學家培根說：「讀書可以使人愉悅，增加文采，以及充實才能。」閱讀是快樂的放鬆，也是深度的人文、科學和哲學思考，而根據腦神經科學的研究，翻書的觸感可以讓我們焦躁的心靈跨越時空，激發想像的有感媒介，進而產生安靜定錨的效用。這是電子閱讀欠缺的。

當數據交換能够在百萬分之一秒內完成的互聯網，卻是印刷出版商面對的嚴苛挑戰。最近ChatGPT等各種AI機器人紛紛上市，傳统出版商的市場勢必將更為緊縮；何況，每本書的出售都是寄售的，零售和批發商都可無限制地退貨。如果沒有知識傳播的熱情，是很難在出版業久留的。

美國出版營銷協會執行長簡纳森（Jan Nathan）說，出版是C的立方產業，包括：承諾（commitment）、一貫性（consistency）和信譽（credibility），缺一不可。而信譽是因為承諾和一貫性相互交織，並且永續相當時日的產物。如果出版是一國文明的指標，它當然值得政府在財務的營利之外，另給補助的空間，也鼓勵全民多多養成翻書閱讀的好習慣。

當前圖書出版的另一困境是，公立和大學的圖書館近年也普遍刪減圖書採購預算，加上許多大學教授退休後又紛紛將其閱後的書籍無償捐供同學使用。知識無價，但這智慧的載體不能像鳥兒沒有翅膀。

為了書香社會的永續，大家不能讓書葬的悲情一再發生了！抽個兩小時去看看書展吧！這比坐在電視前看名嘴胡扯健康多了。

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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