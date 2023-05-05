如果說生命中有無數個繁華的渡口，可以讓時光駐足，可以讓思緒飄散，那麼這個地方一定是記憶中的淡水漁人碼頭。

第一次邂逅淡水這個悠長的名字，是在台灣知名作家張曼娟《你是我生命的缺口》這部散文集裡。

那個尚未半生出走的少年啊，在雋永的文字裡滿懷著對這片島嶼的浪漫憧憬，如今的文藝中年眉眼間書寫著淡然和溫和，穿越千山萬水在某個黃昏赴一場久違的相逢。

懷著一絲絲莫名的驚喜，默默地依著溫柔的欄杆，任傍晚的海風肆意地將頭髮吹散著。或許，這裡真是一個適合戀人耳語的地方，你儂我儂下的風花雪月牽動著每一寸的歡喜。

此時此刻，無需隻言片語的點綴，便可在方寸之間可以感受到靈魂的出離。殘陽似血，人影憧憧，安靜地可以聽到內心那個吶喊的聲音。

蜿蜒的淡水河靜靜地環抱著這座古老的城市，彷彿在低吟訴說著一段段斑駁的往事。一排排擺放得整整齊齊的小船兒，停泊在這片靜謐的港灣裡。

那雙溫柔的小手，緊緊地握在我的掌心，還透露著依稀的溫度。河水輕輕地拍打著岸邊，似乎在輕聲吟唱著。

她好奇地看著遠處的對岸，左右探望著行駛的船兒，渴望在岸邊找到一隻可愛的寄居蟹。

暮色籠罩著黛色的青山，華燈初上，一派人間煙火的氣息。滿載著故事的船兒，不知來自何方，又飄向何處。

寂寞的歌手凝視著遠方，留下那藝術氣息的剪影，彈著一把慵懶的吉他，唱起了一曲懷舊的民謠。

碼頭的陌生人兒啊，你到底是形色匆匆的過客還是滿懷心事的歸人呢？

或許都是，或許都不是，或許只是像我一樣只是為了相約在這黃昏，踏著歲月浸染過的石板，奔向街頭舌尖上的盛宴。

那新鮮出爐為淡水帶來名譽的阿給，在一片熱氣騰騰中，竟然變得鮮活起來。輕輕地吃上一口，原來裡面別有洞天，還藏著一層層粉絲。

夜市或許總是城市森林裡面那片特色的存在，無論是懸掛著琳琅滿目的商品，還是各式各樣的小吃，都無不訴說著別樣的風情。

在這淡水，我寧願用腳步丈量老街的每一寸土地，用舌尖去品味每一種滋味。或許，詩人眼裡所謂的「現世安穩，歲月靜好」也大抵如斯了吧。

很多內陸長大的孩子，總是對碼頭有著一種莫名的情懷。多愁善感的我也不例外，也會嚮往關於碼頭船票的浪漫。

王家衛的《花樣年華》裡，梁朝偉幽幽地對張曼玉說：「如果有一張船票，你願不願意跟我走？」

曾經無比醉心於這樣文藝的台詞，這張來自碼頭承載著沉重承諾的船票，著實有著一種不可多言的極致意境。

但如今的我已然拿到了這張屬於自己的船票，命運總是在某個渡口賜予了最好的安排。

身邊有一個可愛的她，還有一個穩重的他，一顆流浪的心不再漂泊，一種忐忑的心緒從此安定。

如果可以，我依然願意在這淡水漁人碼頭靜靜地等待，等待著一種靜謐的美，等待著太多太多未知的際遇。

但行好事，莫問前程。（羅小可/陸配）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）