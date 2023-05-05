二次大戰時期，在英美蘇同盟國眼中有一支「草鞋軍」部隊，他們所指是哪一支部隊？！現在豐衣足食的台灣是很難想像，指的就是同屬同盟國的戰勝國──中華民國國軍，而且主要指的還是蔣中正嫡系「中央軍」。

「草鞋」在華夏文化的起源很早，相傳為黃帝的臣子「不則」所創造，可以算是中國人的一項重要發明。它最早的名字叫「扉」，或是稱為「履」，是以稻草和麻為主要材料所編織而成，這些材料取之不盡、用之不竭，就地取材非常經濟，一般平民百姓都穿草鞋，據史料紀載，漢朝的第五位皇帝──漢文帝劉恒「履不藉以視朝」（穿草鞋上朝），被史學家稱為中國歷代最節儉的皇帝之一，因而締造當時百姓富裕的「文景之治」。

一直到東漢以後，社會階級經濟條件較佳者，都有能力添購布鞋、皮革鞋履，社會底層多穿「草鞋」，草鞋也就淪為窮人的標記，在羅貫中《三國演義》第一章回中，描寫劉備雖為漢景帝的玄孫，由於幼年失怙，家道中落與母親相依為命，只能以編織草鞋為業，不過劉備從賣草鞋到三分天下的一代雄主，藉由「草鞋」反映英雄不怕出生低，劉備還被後人尊稱為「草鞋」行業的祖師爺。

南投縣草屯鎮的舊地名為「草鞋墩」，昔日地方以盛產草鞋而聞名，關於草鞋墩地名由來，有三種說法：一是明朝鄭成功收復台灣後，分路北征，徒步經過這兒時，發現這裡草鞋品質甚佳，於是下令休息，並編製新鞋。眾人換下的破草鞋十餘萬雙，堆成3座高聳的鞋丘，故名「草鞋墩」﹔二是乾隆末年林爽文抗清失敗，撤退到內山時途經此地，黨眾棄置草鞋於此，因而得名；三是清朝道光年間到日據時期，商旅、挑夫攜貨至埔里盆地交易，途經草屯作為中繼站，休息之餘，順便丟棄耗損草鞋，更換新草鞋，大家就給這中繼站取名為「草鞋墩」。從草屯舊地名的由來看，無論採信哪種說法，皆可以道盡近代300年間，黎民百姓八、九成腳底穿的仍是草鞋，草鞋在歷史上可以說是跨越多個朝代，儼然是華夏文化五千年的基本鞋款。

國軍自黃埔建軍以來，歷經東征、北伐、抗戰，一直到國共內戰，國民政府遷台，國軍長江以南的部隊，多數時期的絕大多數官兵，腳下穿的既不是布鞋，也不是膠鞋，更不是像日本兵有皮靴可穿，反而是腳底穿著草鞋。

戰爭是兩國綜合國力的比拼，蔣中正不是不知道國軍部隊裝備老舊，他清楚了解國軍泰半仍保有清末民勇或北洋軍閥的19世紀末遺風，特別是民國21年一二八事變及長城戰役時，國軍正面對決日本現代化步兵師軍隊時，其所遭遇傷亡之慘烈，勢必要重新改造國軍，畢竟中日終須一戰，國軍成為現代化部隊才能與日本相抗衡。民國22年，國民政府決定和德國展開軍事合作，德意志國防軍前後派出130多人顧問團到來南京，他們參考中國國情來打造陸軍現代化步兵師，中央軍全面學習德國軍事，蔣中正要建立60支媲美德國現代化軍隊的「德式師」部隊，無奈「西安事變」爆發，日軍眼見國共聯合抗日，日本緊急發動盧溝橋事變，提前進行全面侵華戰爭，打亂了蔣中正的建軍計畫，國民政府不得不趕鴨子上架，倉促開啟抗戰序幕，原先建立60個德式師的國軍現代化目標，只完成整編4個師（87師、88師、36師和陸軍官校教導總隊）德式部隊，殊為可惜。

中華民國國遠征軍穿著草鞋在緬甸芒友舉行會師典禮。（圖片來源：維基百科／莊秉漢提供）

中華民國遠征軍雖然接受美國武器裝備，但他們腳上依然穿著草鞋。（圖文：莊秉漢）

國軍除了4支德式師現代化部隊外，在中國抗日戰場上，其餘部隊穿著的主要特點，可以用「窮、缺」二字蔽之。國軍部隊的裝備究竟「窮、缺」到什麼程度？抗戰時期，國軍長江以南部隊個人裝備配發標準，春、夏、秋三季每人單衣上裝兩件，單布短褲兩件，綁腿一雙，軍帽一頂。冬季棉衣褲一套，棉帽一頂，二尺五寬棉被一床，二尺寬草蓆一頂。國軍正規軍春、夏、秋三季都不配發長褲，一年三季都是穿著褲管長度落在膝蓋的短褲，此外，軍委會是不配發鞋子給現役軍人的。因此，國軍基層軍人都得自己學會編製草鞋的本領。

黃埔軍校第十四期的梁綱先生曾提到：當時從軍薪餉中編列一項「草鞋費」，但是待遇微薄，不敷購用，行軍作戰，損耗更多。故平日稍有餘暇，即以稻草，薴麻或蒐集腐衣碎布及破舊之皮件膠胎等廢物利用，自行編織草鞋穿著，行軍背包中都會存放一、二雙備用。他還說：軍中弟兄人人均習此藝（編製草鞋），蔚成勤儉風尚。善於編織草鞋手藝精巧的部隊弟兄，穿上草鞋美觀耐穿，勝過市購草鞋。部隊操課之餘，軍營常有舉辦編織草鞋比賽，不僅調劑生活情趣，也算是苦中作樂，傳為美談。所以國軍有「草鞋兵」之美譽，抗戰時期成為中國國民革命軍的鮮明標誌。

草鞋身有正反兩面，正面安腳，反面踩路，如果反面磨損了，可以把鞋身翻過來再穿，以延長使用壽命，當然，草鞋質粗露趾，初次穿草鞋經常皮破血流，不過久穿之後，則腳皮增厚成繭，行軍打戰習慣了，反而覺得步履輕快，沒有穿過的人，殊難體會箇中滋味。有一則故事，黃埔軍校某位學生畢業後，在桂林結婚，洞房燕好之際，新娘忽然嬌嗔說：「你怎麼不脫鞋就上床啦？！」其實新郎早已脫鞋，乍聽一頭霧水，但隨即醒悟，原來是腳繭作怪，因為穿草鞋的緣故，腳掌早已生成厚厚的繭。

孫元良將軍打過上海淞滬會戰，在他的回憶錄有提到，西方記者媒體對於他領導的國軍88師英勇表現是這樣描述：「中國的哨兵，穿著綠色制服，短腳軍袴，裹著綁腿布，穿著『草鞋』，他精神奕奕，機槍的彈火，不能撼動他的鎮定，砲彈落下，聲震雲霄，沙石橫飛，但他若無其事。」「許多中國兵都穿著短褲，有幾個日本的砲彈落在租界邊境，使那附近的房屋立刻倒坍下來，馬路變成粉碎，勇敢的中國兵，穿著『草鞋』仍舊跑來跑去，屹不為動。」顯然，在西方記者的報導中，在日軍眼中的「可恨之敵」，腳底穿的都是草鞋，也因為草鞋部隊展現國軍堅毅不屈、勇敢犧牲的精神，才能粉碎日本軍閥「三月亡華」大夢，也讓西方記者印象深刻。

經國先生曾說過「抗戰勝利之路是草鞋走出來的」，他曾以此勉勵國軍重振「草鞋精神」。郝柏村先生也提過：「八年抗戰是穿草鞋打敗穿皮鞋」，顯然八年抗戰，國軍儘管軍用物資缺乏，憑藉的不是軍事裝備的新進，靠的僅是血肉之軀與日敵火拚，靠的是不肯屈服投降的民族氣節，最終堅苦卓絕擊潰日軍，贏得勝利，穿草鞋的國軍，豈能不讓後人尊敬與傳頌。

蔣宋美齡夫人於中華婦女反共聯合會親自為國軍將士編織草鞋，顯然政府遷台初期，物資極度缺乏，軍人依然腳底穿著草鞋。（圖片來源：國史館）

（作者為臉書「我的抗戰」版主）