我們常以「經濟成長率世界都不好」來自我安慰，話雖不錯，以主計總處日前公布台灣第一季GDP成長負3.02%，創下14年新低。同期其他國家和地區四小龍包括香港2.7%、新加坡0.1%、韓國0.3%，台灣表現最為不佳，為負成長。

而其他國家包括日本0.1%、越南3.32%、美國1.1%、歐盟0.1%、中國大陸4.5%。這些數字顯示世界集團相殺，都付出慘痛的代價，而圍堵中國大陸的國家或地區，更賠上許多原本應當賺到卻沒賺到的錢，這種現象實在值得我們思考，抗中我們付出多少的成本代價，雖然大陸也有損失，但相對來說，比起西方聯盟，狀況要好一些。

蔡政府若不顧和平主義者的告誡，執意對抗大陸下去的結果就是付出龐大的經濟成長代價，我們失去繁榮發展的希望在與其他機關和地區對抗與內耗，今年全世界經濟成長趨緩已是不可避免的事實，但台灣不但是四小龍中敬陪末座，而且可能是全亞洲中最差。如果還要繼續抗中保台，台灣經濟很難回春，陸客不來，陸生不來，台灣該怎麽辦？如此繼續下去，後果令人擔憂。

不用說，美國還會繼續在各領域中圍堵制裁中國大陸，在科技與經貿上上擴大封鎖。重點是，台灣有必要跟著美國步伐遏制中國大陸嗎？台灣應當多為自己發展考量，多愛自己一些，冷靜想想，我們究究得到了什麼？從正成長到負成長，從熱絡到蕭條，面對這樣的窘境，年輕人未來的出路在哪裡？

美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲日前受邀來台發表演講，他不認為兩岸近期有戰爭的可能，但他也表示兩岸軍事衝突的風險並非零，台灣跟美國都必須為戰爭做好準備，也都要付出代價。

台灣不像美國的本錢雄厚，有能力實力承擔抗中的後果；對於蔡政府麻木的心態，責怪已經沒有多大的意義，或許有不得已與說不出的苦衷，但希望台灣好是絕大多數台灣人的希望，眼看台灣2023年第一季經濟負成長3.02%，全年經濟成長率恐怕不樂觀，當疫後各國或各地區經濟緩慢復甦，只有台灣經濟仍直線下降，負3.02%的成績創下14年來新低，只有過去金融海嘯時可比，但台經濟部長王美花卻推責給俄烏戰爭與全球高通膨？顯然沒有正視現實，而仍是鴕鳥心態。

民進黨政府對美國亦步亦趨，一方面是要維持抗中選票及抹紅藍營，確保執政優勢。民進黨強打民主牌，自詡為「民主燈塔」及「民主前鋒」，對於「配合度極高」的台灣，美方也不斷推出友台法案、軍售案，並營造出雙方官員親密互動的景象，這些動作對台灣經濟發展也都是一項變數。

總之，謾罵與責備都不是解決問題的好方法，唯有冷靜思考當台灣付出經濟成長率抗中，誰能彌補損失？

兩岸關係搞不好，台灣經濟根本不會好，因為兩岸關係對台灣的影響實在太巨大，只要民進黨兩岸關係搞不好，台灣以出口導向為主的經濟根本缺乏動能，再加上操弄意識形態及抗中保台，只會把台灣的經濟下跌，怪罪給對岸，這根本就不是面對與解決問題的態度與方法，期盼台灣民眾真的要想清楚，從正成長到負成長的意涵，愛台灣的民眾能不擔心這樣的情況嗎？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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