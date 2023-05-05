據報載，嘉義縣中埔歡喜財神廟將傳統的「擲筊」，由兩枚改為五枚，搭配不同顏色，並據韓愈〈送窮文〉的「五窮鬼」――智、學、文、命、交，鐫刻於上，名為「送窮」，論者謂，這是「搭上文創熱潮」，將舊翻新的創意。

韓愈的〈送窮文〉，作於唐憲宗元和6年，此時韓愈改任河南令，大概有感於此生歷經顛沛、窮愁潦倒，抑鬱之氣盈胸，故擬仿漢代揚雄的〈逐貧賦〉，將一身窮困的際遇，歸咎於這五隻「窮鬼」的作祟，因此為文送之，用以脫離貧困。

「送窮」的習俗，最早記載於南朝宗懍的《荊楚歲時記》，「正月晦日，送窮鬼」，據說「窮鬼」是高陽氏的兒子，身形瘦小，喜歡吃糜粥，最愛揀挑破爛的衣服來穿，人家送他新衣服，也會將它撕破，或是以火燒缺，因此宮中都稱他為「窮子」。後來他在正月晦日，死於陋巷。故而到每年的這一天，就家家戶戶以糜粥、破衣服加以祭祀，但願從此能將「窮鬼」送走，永不回頭。

這一習俗，在唐、宋兩朝相當盛行，唐人姚合就曾寫過一首〈送窮詩〉：年年到此日，瀝酒拜街中。萬戶千門看，無人不送窮」。不過，現今的「送窮」，多數選取正月初五，接財神，並送窮鬼。

韓愈的〈送窮文〉，非常巧妙地將「窮鬼」一分為五，而且各有指涉，藉由主人與窮鬼的對話，寫下這篇既自嘲又自戀的文章，雖名為「送窮」，其實是「固窮」。

韓愈筆下的五隻窮鬼，「智鬼」讓他一生秉持著矯亢的品格、良善的作風；「學鬼」讓他博通群書、洞見事理；「文鬼」使他為文不拘一格、怪怪奇奇；「命鬼」使他不慕榮利、但求行善盡責；「交鬼」則使他誠實待人、而不免招惹仇怨。凡此五鬼，都是使韓愈饑寒交迫、怨謗叢集的原因。窮鬼不去，他一輩子就無法翻身，因此，韓愈「結柳作車，縛草為船」，非將窮鬼送走不可。

智、學、文、命、交「五鬼」，其實都是人一生中相與循環、終始相依的涵養，其實也正是韓愈自己最引以為傲的成就，別的不說，單是「文鬼」，韓愈首開「唐宋八大家」的文風，縱恣洸洋、氣勢雄渾，蘇軾稱贊他「匹夫而為百世詩，一言而為天下法」、「文起八代之衰，道濟天下之溺」，豈非正是「文鬼」附身之所致？

因此，窮鬼剖析因由，說明了韓愈自身之所以有成就，還是有賴於窮鬼的徘徊不去，而縱然偶爾有未盡能如人之意的際遇，則是韓愈自身荒疏的緣故，是與它們無關的。

其實，這也正是韓愈發揮「君子固窮，小人窮斯濫」的對「君子之窮」的堅持。所以最終韓愈還是「燒車與船，延之上座」，還是將「窮鬼」留了下來。

韓愈為文，向來主張「唯陳言之務去」；「陳言」不僅僅指文詞的創新，更指意境的新穎，如王參元家中失火，依一般禮節，理當撫慰悼惜，韓愈卻偏偏寫信去「道賀」，還能講出令人心服口服的道理，雖是專走偏鋒，卻更具奇趣。

「人生不如意事，十常八九」，總是難免有遭際不順的時候，這就是「窮」，沒有人會希望自己「窮」的；但是，「窮」既臨身，如何「處窮」，才是一門學問。所謂「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，唯有君子，才能「固窮」，韓愈在這點上其實是有點沾沾自喜，而且自傲的。

古人常說，「文窮而後工」，其實未必如此，世間多少人能經得起「窮」的磨難？又有多少人能像韓愈一樣夠「固窮」？

韓愈這篇翻空出奇的文章，影響是相當大的，跟他同年代的段成式，也模仿韓愈的筆致，寫了〈送窮祝〉、〈留窮辭〉，宋人區仕衡〈送窮文〉、俞德鄰〈斥窮賦〉、崔敦禮〈留窮文〉，也差不多是同一機杼的作品。

中國歷代文人怕「窮」，卻又強調自己是有風骨、有志氣的窮，最終還是「留窮」而不「送窮」，這才是韓愈〈送窮文、的最關鍵處。

以此而言，嘉義的歡喜財神廟，以「擲筊」方式，欲將智、學、文、命、交五鬼送出，其實是根本誤解了韓愈的文意，殊不知人生在世，這五鬼是千萬送不出，也送不得的，一旦送走，自身存在的意義和價值，恐怕就會連帶失去了。

近年來，台灣頗致力於「文創」事業，藉古翻新，將傳統文化在當代重新演繹，當然是件好事；但是，前提是應該深入了解「文化」的意義，唯有自「文化」本身滋衍而生，這樣的創意，才是真的創意，而不是生吞活剝、胡亂架構，甚至罔顧內涵、空取名目，就像從日本的「祭」剽竊過來，動不動就是這個祭、那個祭的（或改成「季」），這絕對不是所謂的「文創」。

（作者為退休大學教授）

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