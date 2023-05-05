媒體報導，蔡英文政府透過全國警察機關召募40歲以下「熱血青年」加入民防行列，並要求油水電等國營事業單位進行民防團隊整編與訓練實施計畫。這恐怕展現蔡政府已經放棄與對岸對話的跡象，未來兩岸關係若再不和緩，可能導致「送青年上戰場」的結果。

根據各縣市警察局製作的召募文宣，民力任務是每月4小時協助地方維護治安或民間自衛，每年要接受4至8小時訓練，參與全民防衛演習協助交通管制與疏散避難，協助重大災害搶救、支援軍事勤務等。然而卻被發現，有警局彷彿是為了KPI，發動員警下班時間到捷運站舉牌、發傳單「衝刺業績」。

蔡英文與賴清德口口聲聲說「備戰以避戰」，但實際作為卻好像都是準備「送青年上戰場」。蔡政府擴大義警、民防，讓平民支持軍事勤務，就已經是戰爭思維、備戰提升，但真正治本的方法，應該是建立與對岸的溝通橋樑，確保兩岸和平互信。

台灣國防最理想的狀況，應該是「三分軍事、七分政治」，然而蔡政府一意孤行的結果，自己關上了溝通之窗，但民進黨不但不嘗試和緩兩岸關係，更似乎直接放棄兩岸政治對話的機會，直接往兩岸戰爭的準備強化。

從引發全民反彈的《全動法》到強推民防作為，民進黨看似要強化國防，實際卻造成大量台灣資源的內耗，例如游毓蘭委員質疑工作負擔已經很大的員警，現在還需要發傳單、訓練城鎮作戰，「但這根本不是警察該有的角色、該負擔的工作。」

兩岸衝突的激化，也直接影響外資投資台灣的意願，民進黨執政下，國外資金已經不敢進台灣，現在又打算將經濟中堅的青年送上戰場，就只是為了自己的選票利益，實在是愧對台灣人了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※