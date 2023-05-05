大陸3月出口年增14.8％，遠超過市場預期，扭轉連續5個月衰退的趨勢，也彰顯解封後大陸市場活力加速恢復。出口好表現加上內需消費與政府投資帶動，第一季大陸經濟成長率達4.5％，外資機構紛紛上調今年大陸經濟成長率，從5.7％至6％，不一而足。亮眼的數據，不僅對大陸經濟復甦有提振作用，對深陷衰退疑慮的全球經濟而言，更像是一劑強心針。

市場活力 加速恢復

根據IMF統計，若以10年為單位，全球經濟成長最快的10年落在2001-2010年，平均年成長率3.9％，比另外3個10年平均高0.8％。這段時間正是大陸經濟成長最快的10年（俗稱胡溫黃金10年），年均成長率10.5％。習近平上台後不再追求高速經濟成長，2011-2020年大陸經濟年均成長率6.8％，與此同時，全球經濟成長率也創下2.9％的10年平均最低水準。

這絕非單純的巧合，大陸經濟與全球經濟走勢息息相關，背後沒有太深奧的學問，就是全球化專業分工讓比較利益法則可以充分發揮。也就是說，在各國戮力追求自由貿易背景下，大陸做為全球供應鏈最重要節點，不僅吸進全世界資金、原物料、零組件等生產端要素，也結合當地豐富人力與土地資源，加值轉化為消費端產品大舉出口，成功扮演世界工廠的角色。

互利共贏的過程，一方面驅動大陸經濟快速成長，另一方面也帶領全球景氣繁榮。可惜的是，近10年中國經濟轉型升級，地緣政治緊張下出現逆全球化、非紅供應鏈等趨勢，加上東協及印度等新興市場國家經濟崛起，中國的世界角色產生質變，世界工廠地位面臨重大挑戰。特別是自2018年中美貿易戰開打，美國刻意針對中國發起各式各樣貿易與科技制裁行為，全面打壓大陸出口與高科技產業發展，讓這個挑戰更顯艱鉅。

不過，危機正是轉機，面對美國一波又一波的貿易制裁與限制，大陸並未坐以待斃，反而迅速反應與調整。不管是內部產業升級轉型速度加快，或是對外出口產品結構的轉變，都是清楚可見的例證。以第一季大陸出口數據為例，整體出口成長8.4％，其中電動車、鋰電池及太陽能電池等俗稱「新三樣」產品出口，合計成長66.9％，成長力道遠遠高於整體，成為拉抬大陸出口的重要動能。

中國製造 中國創造

「新三樣」出口崛起，去年已顯露徵兆。根據大陸海關總署統計，2022年大陸電動車、鋰電池及太陽能電池出口，分別成長131.8％、86.7％及67.8％，總計拉動整體出口成長1.7％。今年第一季更上一層樓，對出口成長拉動力提升至2％，占比來到新高的4.7％。若從全球銷量來看，光是以電動車為主的新能源汽車出口，2022年大陸就高達67.9萬輛，除較2021年成長1.2倍外，也持續蟬聯世界銷量第1寶座。

「新三樣」不僅是大陸出口的新增長亮點項目，更意味大陸出口結構的轉型與優化。尤有甚者，在出口增長、結構轉型與優化的背後，折射出大陸經濟高質量發展新趨勢，也代表內部產業結構的加速調整。這樣的發展方向，毫無疑問是正確的。「新三樣」這類代表高科技、高附加價值、綠色經濟，在全世界追求產業升級轉型與淨零碳排趨勢下，絕對是各國爭相發展的重點項目。

對大陸來說，取得「新三樣」領跑地位後，應把握機遇繼續延伸至更多高科技、高附加價值與綠色產業，重塑世界工廠優勢地位，甚至深入思考，如何藉此讓世界工廠角色再升級，從過去的「中國製造」轉型到「中國創造」。一方面加速內部產業轉型升級，另一方面因應外部美國制裁壓力，這不只是對大陸好，對全球經濟也是一股正向力量。世銀警告全球經濟恐陷失落10年，大陸經濟若能持續崛起，將不只是世界經濟的救命丹，更是全球經濟引擎的推進器。