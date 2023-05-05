導因於美國主導的北約東擴與俄國主張的復興蘇聯，兩輛地緣政治權力的火車對撞，成為俄烏戰爭爆發的結構性成因。影響所及，也讓謹守事大主義的芬蘭放棄「芬蘭化」的長期國策加入北約。

部分人士倒果為因，認為芬蘭加入北約是打臉藍營長年的和平優先主張，企圖將芬蘭的更弦易轍與台灣處境不當連結。但如詳細檢視芬蘭化政策形成與變化過程，並不難發現芬蘭化確實幫助了芬蘭贏得近80年的和平發展空間，也是在二戰後與蘇聯毗鄰地區，唯一還能保持政治獨立地位者，同時有著高度經濟發展的成果。

如今芬蘭選擇趁俄烏戰爭之際加入北約，顯然是對準俄國國力虛弱難以兩面作戰的歷史機遇，而非芬蘭已經強大到足以對普丁說不。

從結果論而言，芬蘭的選擇不能說錯，然而去芬蘭化的做法卻也成為國際戰爭鷹派的宣傳圭臬，避談芬蘭化策略成功的一面，只著重於對去芬蘭化時刻的意識形態意義大肆宣傳，汙名化芬蘭化不說，也將為往後數十年國際上欲採取此策略換取和平發展空的國家封堵了選項，後果難料。

相對於芬蘭化的政治詞彙是越南化(Vietnamization)。此政策的形成源於美國在錯誤的時間、錯誤的地點，打了一場錯誤的越戰，慘痛損失讓美國再度確認到在亞洲進行地面消耗戰殊為不智。為了讓美國快速脫離戰爭泥淖，時任總統尼克森發表撤出50萬美軍、越南戰爭越南化、用亞洲人打亞洲人的「新亞洲政策」。

越南化政策實施的根本原因在於，美國資源有限，僅能與世界需要支持的政府形成夥伴關係；美國的幫助與責任是有限的，美國將減少武力介入，一切仍有賴當地人民努力自衛。簡言之，越南化的定義就是自己的戰爭自己打。

在諷刺芬蘭化政策的同時，越戰越南化的政策形成背景，與今日台灣的處境反而有更多相似之處。

例如，美國選擇拋棄自稱是國際道德主張的杜魯門主義採改越南化政策，關鍵原因之一就是美國經濟力量不允許；同時美國人民的反戰孤立主義抬頭，對戰爭的接受程度極為有限，因此限制了美國政府的行動自由，對外承諾只能更加選擇性的支持。

近年美國財政陷入空前危機，舉債不斷創歷史新高，財政部長葉倫方才告急聲稱，美國償債資金最快6月初用光，恐引發災難性違約。葉倫並非危言聳聽，這也符合近日頻頻出現美國鷹派人士來台兜售鉅額軍火、藉兵推結果趁機鼓吹台灣全民武裝等新聞背後的邏輯結構，因為台灣正走向美國新一代「越戰越南化」的政策布局，差別只在於這次美國恐怕連出兵都無能為力，只能依靠預先提供大量軍備的政策給予台灣支持。

因為芬蘭加入北約，芬蘭化政策「重裡子不重面子」的現實主義作法註定不會在台灣內部受到歡迎；而台灣目前親美反中的政治氛圍，無疑加速了台灣滑向「越戰越南化」的路徑依賴。

缺少芬蘭化的政策選項，台灣是否會創造出一種「台灣化」的新國際政策模式？抑或終究走上悲劇式的越南化結局？或許是藍、綠兩黨分別提供給台灣人民2024選舉的填充題。

（作者為自由撰稿者）

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