4月21日，法務部公布檢察長名單引發軒然大波，外界質疑檢察長遴選有政治力介入。5月4日，立法委員游毓蘭在立法院質詢法務部長蔡清祥時指出，親綠的台灣公民人權聯盟公布最新民調資料，有9成民眾認為，檢察官辦案會受到政治力影響。游毓蘭更痛批，當有9成的人民認為，檢察官會受政治影響辦案時，部長就應該要請辭下台了。

當外界質疑，檢察官辦案會不會受到檢察長派任影響，蔡清祥部長僅回答：這是在汙辱檢察官。蔡部長四兩撥千斤，但外界並不是在質疑檢察官的公正性，而是在質疑司法背後「掌權者」影響檢察官的公正性！就連偏綠的前立委都無奈表示，蔡政府的司法改革，其實是打壓異己，凌駕法律專業，檢察官的「司法屬性」將消失殆盡。

2016年，蔡英文總統宣布進行司法改革國是會議，至今已過7年，執政黨臚列了許多改革成果，但有真正處理到司法痛點嗎？其結果是人民的感受越來越差。諸如犯罪者刑期越來越短，外役監管理越來越寬鬆，台灣的黑道問題、詐騙問題越來越嚴重，甚至出現了台版柬埔寨事件，種種問題都讓人民感到無比心寒，近日甚至有網路名人館長在臉書上號召，請民眾上凱道抗議，要求司法改革。

民眾心心念念的犯罪問題遲遲無法解決，但若是影響到執政黨選情的案件可就不一樣了。從檢察長派任不難發現，曾處理非綠陣營案件的檢察官紛紛高升，而影響到綠營選情的檢察長幾乎都遭到調任。法務部用人事權指導檢察長辦案，透過司法對付不同政黨的政敵，當然會讓人民失望、司法人員痛心，進而對司法失去信心。

根據最新民調顯示，蔡清祥部長目前的滿意度僅為29%，在各部會首長中幾乎墊底。可惜的是，民意再大也大不過「長官」屬意。

今年3月，蔡總統已核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，審薦小組將協助總統提名4位大法官人選。近來有消息指出，失去多數民意支持的蔡清祥部長，將被提名為大法官，掌管我國司法體系的最終解釋權，著實令人吃驚。如果蔡政府的司法改革執意如此，2024莫怪人民再次用選票重新決定國家的未來！

（作者為前台北教育大學校長）

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