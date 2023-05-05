大陸去年8月對台飛彈試射與今年4月「聯合利劍」兩場軍演，代表解放軍海空軍實力躍升，台灣戰略空間遭到擠壓，不但「海峽中線」默契消失，東部也面臨大陸飛彈與航母打擊群威脅，戰略態勢已全然改觀，正如國防部長邱國正所說，台灣已無前方後方，處處是戰場。傳統「遠程制壓、源頭打擊、決戰境外」的戰略構想亟需重新檢討、調整，才能為台澎防衛作戰爭取最大、最有利的戰略預警縱深。

台灣已無前方後方

以往台澎防衛作戰構想，以「灘岸決戰」概念為主軸，運用陸上火力優勢，對正搶灘登陸尚未發揮戰力的共軍實施毀滅性打擊，殲滅敵人於灘頭，但軍事科技不斷演進，這種應敵模式已消極且過時。近代武器精準度大幅提升，破壞力、殺傷力巨大，共軍大可在展開登陸作戰之前，先以火箭炮實施面的打擊，並以各式彈道飛彈、對地巡弋飛彈實施重點摧毀，將台灣雷達觀通系統、防空飛彈陣地、機場設施、作戰指揮中心、軍港等重要軍事目標運用火力摧毀，使國軍戰力殘破，無法在岸際灘頭發揮火力優勢，創造有利於解放軍垂直上陸，進行三棲登島作戰的條件。

台灣四周環海又多山脈丘陵，陸地縱深極為短淺，高度城市化使人口集中，戰時難民安置困難、基礎設施容易遭到破壞，而能源完全仰賴進口，海上交通線一旦被封鎖切斷，電力供應很快會出問題，民生經濟難以為繼。台灣長期和平，人民普遍厭戰，兩岸經濟來往熱絡，企業界期待兩岸和平發展?，這些政治問題都很難在短時間內解決。政府光喊備戰口號，作宣示性宣傳與行動，對提升人民的戰爭承受度不會有實質幫助。

由近年中共不斷推陳出新的各種武器裝備觀察，兩岸軍力差距日漸懸殊，4年期的「國防總檢討」（QDR），將台澎防衛作戰的軍事戰略定為「防衛固守、重層嚇阻」。但務實而言國軍「跨海作戰」能力極為有限，後來以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作為整體防衛作戰構想，但此構想將戰爭的火線設定在台灣本島，這是屬於消極的用兵心態，並沒有真正要將戰場移出台灣的積極用兵思維。

戰略戰術易守為攻

解放軍正在福建大量部署「衛士2C」系列多管火箭系統，這型系統射程350公里，造價低廉，以數量優勢及火力涵蓋對台實施縱深打擊，幾乎涵蓋台灣西部各重要軍事要塞，若再加上各式戰轟機、戰術巡弋飛彈、對地導彈、艦射飛彈等火力齊發，國軍戰力尚未發揮便被摧毀大半，後續將喪失戰場主動權。

為求台澎防衛作戰勝利，國軍必須做好兩件事，首先須具備承受解放軍第一擊的韌力，避免在第一時間造成大量傷亡，爭取最大戰略迴旋的時間與空間。其次，必須建立強大的源頭摧毀力量，在共軍第一擊後極短時間便能實施源頭打擊，針對威脅我方的共軍飛彈陣地、無人機基地、機場、火箭炮陣地等實施遠程制壓，畢竟「以攻代守」才是最佳用兵之道。

長期以來台灣人民欠缺危機意識，對瞬息萬變的國際局勢認知亦不足，加上近幾年政客不時操弄民粹，不尊重軍事專業、高階將領用人派系化，玩弄軍權卻沒有軍事改革的決心，西方國家媒體對國軍戰力評估多屬負面。凡此種種導致國人憂患意識淡薄、年輕人對國軍充滿偏見與疏離，從軍報國熱情欠缺，軍隊招募每下愈況，部隊編現比例嚴重不足、軍隊紀律及士氣偏低等，亦經常引起外國媒體關注及評論。另一急務則是加強心防，因為「有心防始有國防」，無心防則買再多武器裝備也是枉然，無法發揮實質戰力。

孫子兵法說：「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城。」攻擊對手以政略為上，其次是戰略，再次才是戰術；國安單位尤應著眼於政略與戰略，國防單位才能據以專精於戰略、戰術。「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道。」舉凡軍務則必須謹慎為之，減少跑龍套的作秀心態，摒除表面功夫的形式主義，少誇大多備戰，務實面對建軍大計，精實訓練，進一步凝聚全民共識，才是當前備戰之道。