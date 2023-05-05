在2022年1月1日生效的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），由於各成員國核准時程不一，當時是15個成員國的其中10國率先生效；之後又有4國完成生效程序。惟一未完成的菲律賓也將走完相關程序，預計RCEP在今年6月初對菲律賓生效後；屆時RCEP對15個成員將全部生效，進入全面實施的階段。

大型自由貿易協定（FTA）由於會員眾多，在簽署後若多數成員國完成國內程序，達到規定的「門檻」即可先行生效，實現貿易利益。例如包括11成員國的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），在2018年12月由其中6國先行生效，迄今則仍有汶萊尚未完成生效程序。

RCEP規定在生效18個月後，新會員才能加入，所以在今年7月即可吸納新成員。而在去年年初即提出申請的香港，最有可能成為RCEP第一個新成員。

香港的國際金融地位因反送中而減損；再加上美國川普政府不再承認香港獨立貿易地位，規定香港輸美產品必需標示為中國製造。香港雖上告世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制，而且勝訴，但美國已聲明不會做任何改變，此舉還是會進一步影響香港的經濟地位。

歷年來香港對外簽署FTA，均得到中國大陸支持，RCEP也不例外。香港未來若能加入RCEP，有助於增加香港的區域影響力。香港去年對RCEP成員出口超過5000億美元，幾乎全為轉口貿易，在RCEP全面生效後，可強化其貿易中轉地位。

RCEP主要是整合原先東協對外FTA，例如RCEP原則上採取單一的原產地規定，產品在RCEP區域內價值含量合計超過40%，即可享有RCEP優惠貿易待遇。另外在原產地申報程序也更為一體透明化，大幅改善以往不一致的情況，此可降低企業利用協定的複雜程度，並可促進貿易便捷性。香港加入RCEP後更可充分利用此優勢，進一步鞏固香港的中介地位。

美中貿易戰及新冠肺炎下，在美國主導下，推動與中國大陸脫鉤，打造「信賴」供應鏈。除了中國大陸以外的RCEP成員，特別是東協國家，不但是美國爭取合作的對象，也成為跨國企業打造大陸地區以外供應鏈，建立所謂「中國加一」供應鏈的首選。

RCEP雖然被批評自由化程度遠不及CPTPP，非高品質FTA。但對中國大陸而言，在不需大幅調整經貿體制下加入RCEP，藉由RCEP強化與RCEP其他成員的連結，可以降低來自美中脫鉤的影響。特別是在全球地緣政治對抗白熱化下，RCEP已成為大陸平衡美國去中化的平台，其重要性不容忽視。

由於中國大陸亦為RCEP成員，加入RCEP原則上需要共識決，台灣幾乎不可能加入。雖然RCEP市場開放時程較慢，不開放產品比例也高於一般FTA；但RCEP仍是台灣傳統產業出口重要地區，在無法加入RCEP關稅劣勢會長期存在下，政府應提供更多協助，以避免出口利益的減損。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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