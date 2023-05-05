士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」詐騙集團案，意外發現台北市大同警分局寧夏路派出所葉姓所長，和詐騙集團首腦「藍道」有密切通聯，最終查出去年底轟動全台的詐騙案，背後竟是派出所所長勾結詐騙集團首腦所為，果真是警匪一家親，黑白心連心。

台灣詐騙案層出不窮，不可諱言確與警政風紀有關。如去年11月爆出「88會館案」，時任警政署警政委員、後升任警大校長的陳檡文，竟與黑道稱兄道弟在豪宅招待所開趴，和傳播妹同歡，事件曝光後陳檡文竟謊稱是為了搜集白狼情資才去會館；類似事件不勝枚舉，年初基隆市警局8名警職人員，被踢爆替天道盟林姓會長慶生，還貼文「基隆刑警小弟齊向大哥祝壽」，社會治安簡直像極第三世界國家翻版。

「台版柬埔寨」案件發生在去年九合一大選前，警方從淡水及桃園青埔兩地救出被囚的61人，被虐及逃脫致死就有3人，手段之殘酷震驚全台。但當時外界咸認因台灣選舉太頻繁，抽調警力保護候選人是導致治安出現破洞的主因，卻萬萬沒想到，原來「內神通外鬼」，警方出賣底層或失業民眾個資才是背後的主要黑手。

面對執法者知法犯法、「最後一道防線」的崩塌，蔡政府及警政高層務必硬起來，以「亂世用重典」矯正病入膏肓的警紀，而不是高喊「不掩飾、不庇縱、不護短」。這次警政署長黃明昭雖撂重話，但若真有用，台南還會出現光天化日下開88槍的事件嗎？

蔡英文上台後宣示建構的「社會安全網」已證明破功，如今連民眾最基本的個資都保護不了，社會也只能期待明年換黨做做看了。