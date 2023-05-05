當前兩岸關係不佳，原因很多，但重要原因之一就是：交流斷絕。這其實也是前總統馬英九本次「祭祖之旅」會帶著許多年輕學生一起出訪的初衷—不只是政治破冰，更是要讓兩岸青年的交流破冰。

沒有陸客，陸生近乎清零，而幾年前極為熱烈的學術、社會、文化交流活動，也在疫情與「拔管」的寒蟬效應後，大幅減少。當兩邊的人見不到對岸活生生的「人」，就只能聽到政治人物的喊話、名嘴「中國高鐵沒靠背」的鬼扯，看到小粉紅、五毛、綠共的狂言謾罵。

現在台灣各大學的在校生，恐怕都沒有體驗過「從前」各班各系都有陸生，相互交往聊天的感受；也不太記得陸客在各觀光景點遊覽的盛況。也就是說，年輕人只在「反送中」聲嘶力竭地抗中保台，卻沒有親自與來自大陸的「人」講話、吃飯、做朋友。在網路世界談兩岸的，則因為網路「負面突出」的特性而盡是看到、聽到負面言論。這樣，新一代兩岸青年的敵意，當然愈來愈強。這也會造成兩岸的關係，愈來愈難修復。

在那每年數百萬人次陸客來台的時代，本性善良的台灣人，不論自己政治立場如何，在招待或經過這些觀光客的時候，展現的就是友善的一面。而許多自由行的大陸朋友，更是會在旅行中看到台灣的可愛。「台灣最美麗的風景是人」這句話曾成一時美談。觀光交流中當然也有一些摩擦、抱怨，與衝突，可是更多的是相互尊重與依賴。

在學術交流上，陸生來台本身就是雙方美好的經歷。台灣師生熱心照拂這群言語相通但文化有異的學生，陸生用認真的學習態度、優異的成績，以及直率的回饋讓我們感到極度暖心。我在「國家組織法」這門課，教授中華民國的憲政體制、政府組織，結果最高分的是一名大陸來的短期研修生。之前，她一直擔心自己不懂台灣的憲政體制，所以課程中謙卑而認真地預習、複習，經常提問。期末成績表現果然極為優異。

而在回大陸之前，她寫了一封信加上一幅畫。信中說政治大學的美麗是她難以忘懷的，那幅畫則是政大的校景素描。在這個大學教書十多年的我，從來沒有一刻覺得校園風光如此明媚。其他學生也很驚訝，因為我們自己都沒發現原來這個校園這麼漂亮！這類例子，不計其數。享受過「陸生歲月」的許多教授都可作證。

除了陸生來台以外，兩岸的各種師生交流活動也都奠立了友善互信的民間基礎。我們與大陸許多知名學府的教授可以在憲法、行政法領域，坦率深入地交換對於「對方」的觀感；我們的學生到了對岸，與大陸的同儕學生一起在研討會上對話，見識一下彼此的程度與風格。甚至在大陸，還經常遇見以前在台灣教過的陸生，分外親切。在這樣的交流下，參與的人，一方面知道雙方的差異，但更相信我們是朋友，是夥伴，而不是敵人。

坦白說，獨派與台派怕的就是這種「兩岸人民友善」的氣氛。他們擔心台灣人因為與大陸交流密切，漸漸降低「對抗意志」（也就是「敵意」）。所以總是以極端的話語醜化對岸人民，把一切交流打成對岸的認知作戰。兩岸人民相親相愛，是他們最不樂見的事。所以不惜鬧事，也要激怒對岸、煽動敵意，使交流愈少愈好。中共政府方面限制陸客、陸生來台，其實正中這些人的下懷。

從2014年太陽花事件，以至 2016年因為民進黨政府拒不接受「九二共識」之後，陸客陸生大幅減少。而疫情更造成兩岸隔絕，交流中斷。當兩岸的「人」沒有機會面對面相互交往，兩岸一家親、同胞血濃於水等等的話語，很容易流於空話—從未見面，永不接觸的人，怎麼成為「家人」呢？

有鑑於此，馬英九在大陸，每每提及交流的重要性，也一直對大陸的官員呼籲回復陸生來台。而我也看到隨行台灣的年輕學子，對大陸種種現象產生了高度興趣。他們與台辦人員的談話經驗，與大陸學生交換微信後的聯繫，就是「認識」的開始。而台灣青年在交流場合，也讓大陸朋友們看到沒有政治口號的自然發言，以及不受教條框架的自信態度。

門打開了，疫情也已經結束了。兩岸的政府如果真心想要和平，想要互利，想要同胞相親相愛，就請放下刁難與計較的政治計算，讓人民自己去握手交流。春暖花開，為時不遠。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）