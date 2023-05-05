俄烏戰爭打了1年多，以美國為主的西方各國幾乎都把「下一個戰爭」的注意點放在台灣海峽。比較特殊的是，西方各國對台灣憂心忡忡，但台灣人卻老神在在。其中的原因就是執政的民進黨對台灣人民隱瞞很多事實，沒有告訴人民，台海可能發生戰事的真相。

西方國家之所以擔憂，是因為他們充分了解，台海兩岸的軍力差距實在太大，即便美國把他們所有最精密先進的武器全倒在台灣，台灣也難以對抗中國大陸。所以，西方國家一再呼籲要維持台海的和平，這不是只要求大陸，也是要求蔡政府不能搞台獨，不能破壞海峽兩岸的現狀。

但台灣人對兩岸軍事衝突的可能性卻猶如「蓋頭鰻不知死活」。部分人是因為深知台灣難以在軍事上抗衡中共，抱持「反抗無用論」而活得自在，而有另一部分人則是認為美國到時一定會派兵來支援，所以大家安啦！而更多人之所以成為「蓋頭鰻」，是因為被政府洗腦而變得無知。

蔡政府是如何大內宣，以致把多數台灣人教育成蓋頭鰻而不知死活，可以從兩個層面來談。一是製造「美國會出兵保衛台灣」的假象，二是隱瞞台海戰爭的戰場必將全在台灣土地上的事實。

台灣民眾不用特地去看二次世界大戰時歐洲、蘇聯戰場上人民飽受戰火摧殘的電影，只要看看去年打到今年的俄烏戰爭新聞，從烏克蘭滿目瘡痍、人民傷亡慘重、大批難民流亡國外的血淋淋事實，也該足夠讓台灣人民從錯覺中覺醒！

這場打了1年多的俄烏戰爭，戰場不在俄羅斯，全在烏克蘭。不僅俄羅斯的飛彈、火炮及炸彈全落在烏克蘭的城鄉，就連烏克蘭及美歐、北約各國支援的飛彈、火炮，也幾乎全打在烏克蘭的土地上，不只屋毀人亡，全國更遍布地雷。

有人會問，為什麼烏克蘭不把飛彈、火炮打到俄羅斯，讓俄國人民也吃吃戰爭的苦頭？答案很簡單，烏克蘭本身軍力有限，而美國領導的北約國家不允許烏克蘭這麼做。

美國儘管最支持烏國，但迄今一直不願提供遠程武器，就是擔心長程導彈可能被用於打擊俄羅斯本土，導致戰爭局勢升級，美國會被捲入和俄國的軍事衝突中。上月德國總理蕭茲也表示，烏克蘭總統澤倫斯基同意不會將德國或西方提供的戰車、武器用於攻擊俄羅斯領土。

回頭看看台灣。民進黨政府只一再宣揚美國軍售台灣多少軍備武器，卻沒有誠實告訴台灣人民，我們花大錢向美國買來的戰機、戰艦、飛彈、火炮，全都被美國「限制使用」在台灣土地上，不能攻擊對岸。就連我們要把飛彈及火炮部署在哪個地點，美國都要干預。

民進黨政府既無實力對抗大陸的軍事攻擊，卻又處處挑釁對岸敏感的神經，讓台灣土地上戰雲密布。如今戰爭壓力近了，蔡總統也只能配合美國政府的要求，提高民防的力量，動員全國各地警察局招募18至40歲的青年加入義警或民防行列。這言外之意就是，準備把戰場設定在我們的家園，要做台灣城市防禦戰了。問題是，台灣人民願意嗎？