詐騙橫行，政府束手無策，全民也因而身陷重重的詐騙危機困境！這幾個禮拜以來，就連國內大企業家也都淪為名人詐騙的受災戶。包括台積電創辦人張忠謀夫婦、宏達電董事長王雪紅，和宏碁集團創辦人施振榮，都還要由公司出面，正式否認曾成立所謂的投資課程或群組。這些被冒名者都是全球大廠、國際知名上市公司的知名人士，在國際上也是動見觀瞻，居然在奮力發展台灣經濟和提升台灣的國際能見度之餘，還要自力救濟，請公司大陣仗澄清，這才是全世界都在看吧！

相較於不務正業的行政官員，台灣的人民真的太辛苦了！凡此，不正是綠營政府的無為無能導致台灣「詐騙之島」的惡名不脛而走？

看看行政院在我們一再提醒後所拍板的「打詐行動綱領1.5版」後，不得不說真是令人失望！依據行政院公布的訊息顯示，其預計投入13億元經費，增加人力物力打詐，還提出所謂「一合、二清、三減、四面、五不」措施，也要民眾「不接、不聽、不看、不傳、不信。」但說穿了，除了一些行之有年的措施，絕大多數都是口號的堆積。難道綠營官員無能到覺得一堆順口溜就能防堵詐騙，把詐騙犯抓起來嗎？

其實，行政院還是不在乎百姓的苦難，也不了解新型詐騙手法，才會如此不進入狀況，也提不出解決方案，只會繞口令和高舉結合各部會、私部門、社團，成立「打詐國家隊」的大旗呼攏人民，再次展現「話術治國」的行政風格！

看看行政院公告的內容，就可以發現政府打詐無作為，只是把一切踢給民眾。要人民「不接、不聽、不看、不傳、不信」，意思是人民被騙，是因為違反了這「五不」嗎？所以只能自認倒楣？如今，在民進黨執政下，無論治安或是財產安全，民眾只能自求多福嗎？

其實，民眾的需求很卑微，只要政府有執行力，能迅速解決詐騙問題，並強化監管、預防犯罪於未然就謝天謝地了！所以，別再高呼什麼口號，只要民進黨政府別再互推皮球、推脫了事，給人民一個單一窗口，其他由行政單位自行解決即可。如果做不到，就讓專業的人上吧！

所以，拜託行政院別再講一些「透過跨部會合作共同打擊詐欺已初見成效」的空話了！民怨沸騰，百姓深受詐騙之苦，官員還打算繼續看不見嗎？也聽不見嗎？就連簡單的「冒名訊息」下架，都要一拖再拖，民眾對於綠色政權的施政能力早已失去信心。

況且，先前什麼打詐國家隊、全力防詐，去年不是已經吹牛過一次？不就是打擊詐騙無力，才有新的1.5版方案要出爐嗎？這1年下來，一堆無效的會議做無效功；詐騙集團反到是越來越囂張，連民眾的戶政等個資外洩，各部會只會推拖，也不依法通知民眾以降低損害，更別提拿出具體辦法因應，也難怪詐騙集團肆虐至此。

百姓真的不需要口號堆砌的空話，也不想再相信自欺欺人的大內宣。這些打詐順口溜就留給官員們自己用吧！隨著詐欺犯罪形態與技術不斷演化和數位化，政府和官員們好歹跟上時代，用專業務實的政策打擊犯罪；就別再費心作文、用口號譁眾取寵了！

（作者為立委、律師）