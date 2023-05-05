國民黨2024總統初選近期話題不斷，距離各方認定的D-Day－5月17日僅剩10天左右，到底是侯友宜還是郭台銘能勝出，已然進入白熱化關鍵階段。

近期，《聯合報》和美麗島電子報各自公布民調。聯合報數據顯示，在藍綠白對決的情況下，無論是郭還是侯，都以29%領先賴清德的27%和柯文哲。而在藍綠對決的條件裡，郭台銘則以44%領先賴的33%，差距達11%，略高於侯賴的7%。

從黨內對比的交叉分析來看，侯在國民黨支持者的支持率領先，而郭台銘則享有非藍選民的優勢，因此兩人在總支持率打成平手。整體而言，郭在聯合報民調中略占優勢。

不過在美麗島的民調裡，則由於泛綠支持率高達33.9%、泛藍僅24.4%，因此在三腳督的情況下，無論侯、郭出馬，都落後給支持率35%左右的賴清德，約1成的差距。在藍綠對決部分，侯郭則些微落後賴約6至8%左右的幅度。

兩份民調時間相近，但藍綠誰強誰弱的趨勢卻截然不同。聯合報是藍強綠弱，郭略高於侯，國民黨都能贏；而美麗島則是綠強藍弱，侯略高於郭，民進黨都會贏。

不過有意思的是，兩份民調卻又不約而同指向一個趨勢，那就是藍營初選，截至目前為止並未造成嚴重的分裂對立，反而搶占聲量與議題主導權，邊緣化賴清德，使得賴的聲勢下降。

《聯合報》是主要民調機構裡，今年第一份顯示國民黨會贏的調查。而即使是泛綠樣本占優勢的美麗島民調，也顯示賴清德的支持率相對3月時下滑3%。這不只宣告賴定於一尊的蜜月期結束，更證實賴支持率天花板的存在。缺少對中間、年輕選民的吸引力，讓賴缺乏選票拓張對象，因此當支持率達到高點後，聲勢不起，或是聲量遭藍營主導，就自然而然會出現衰退現象。

此外，就目前來說，無論是聯合報還是美麗島民調，都顯示柯文哲不參選，非綠陣營相對更有勝算。倘若柯參選，則賴清德優勢會更大。因此從這個面向來思考國民黨初選，要贏，就不能只從黨內層面來思考，而要從在野聯盟大局來推演。這也是為何國民黨主席朱立倫會提出三階段整合的程序。

那藍白有沒有合作的空間？事實上，此前柯文哲一方面說準備領表登記參選，另一方面又說「不選才是新聞」、「沒人找他談藍白合」。言詞之間，已然拋出橄欖枝，並未封死藍白合的可能性。民進黨議員王世堅更是直接預言柯會在9月做出重大決定，與藍營合作，爭取立法院長。

從時程來看，2024總統大選法定登記從9月12日開始，因此柯確實有可能在藍營初選結束後的這4個月裡，一方面保留藍白合的可能性，另一方面累積政治實力和談判籌碼，邊打邊談、待價而沽。（作者為中華青年公共參與協會理事長）