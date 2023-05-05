台灣選舉精彩刺激，大家有目共睹，這些年卻少有人將台灣選戰搬上銀幕，也許是因為真實的「兩顆子彈」已經遠遠超出虛擬世界的想像，當眼前發生的新聞比戲劇還誇張，假戲的難度就更高了。明年1月總統大選逼近，台灣串流平台的榜首《人選之人—造浪者》就是難得一見的選舉戲，而且不以候選人為主角，將焦點放在選戰幕僚，開啟觀眾對於政治的討論。

本劇描寫總統大選中政黨文宣幕僚的人生。他們不停處理議題、發動輿論戰，在高壓的攻防之下，私人生活也面臨諸多困境。有太太攜子離家的主任（黃健瑋飾）、有被同事性騷擾的助理（王淨飾）、有出櫃卻被當地樁腳排斥的政二代（謝盈萱飾），還有看起來道貌岸然的對手黨副總統候選人（戴立忍飾），在選舉倒數10個月期間，眾人為了將候選人（賴佩霞飾）送上政壇王座，必須謹慎面對每一次輿論大浪來襲。

政治是什麼？劇中有句台詞講的很好，「有一些話就是不能講，有一些情緒就是要控制，那個拿捏跟平衡，這大概就是政治最難的地方吧！」因為一句話可能凝聚選民、也可能引起選民唾棄，同樣地，一齣戲裡什麼是重點，什麼需要篇幅發展、什麼必須捨棄，都會帶動觀眾追看或棄劇。

《人選之人—造浪者》的優點是劇情很緊湊，在政黨辦公室裡穿梭發展各種事件，交織連動，環環相扣；三條主線搶眼，謝盈萱的政二代、黃健瑋的主任、以及王淨飾演的小助理，角色塑造清晰，而且都有解決困境的動力，創造出不少耀眼金句。環繞主角的配角們個個精彩，如賴佩霞的總統候選人，加上卜學亮、呂捷、李之勤、陳妍霏等，雖然戲分普遍都不多，可是都很搶眼，在生活處說故事，是導演林君陽的強項。

「議題設定」本身就是造浪者的工作重點，一齣選舉戲，當然不能只看卡司、演技與場面調度、美術設計等，也要檢視戲裡涉及的政治議題。包括一開始的狗咬人事件、環保疑雲、新住民小孩面臨的歧視、廢死、性騷擾、政治人物外遇等，呈現出台灣政治日常爭議的一小部分，最後聚焦在不是大是大非大江大海的大事，而是如何幫忙辦公室最小最小的小咖，找回她想要的公平正義，也呼應對白一再強調的「這些都是很小很小的事情，可是這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要」。

劇中陳妍霏飾演副總統女兒一角，其實代表多數選民，孩子的眼睛就是審判的眼睛，大家都憧憬著未來，崇拜地看待候選人，有各式美好的期待，所以最後她的凝視包含多重意義，是女兒審視父親、是選民評論政客，也是善良挑戰謊言。

看了《人選之人—造浪者》，想起大學校歌第一句歌詞「政治是管理眾人之事」，其實不是的，「政治」是想辦法搶到管理眾人之事的機會，以及分配誰能管眾人之事的權與利，就像劇中總統候選人說的，沒選上，就什麼都沒有！同時必須稱讚賴佩霞飾演的總統真的很有說服力，讓人想投她一票。原來不是每個總統都需要讀稿機，能帶著愛與自信侃侃而談，未來多美好！

（作者為作家）