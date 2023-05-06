台灣近兩季經濟急轉直下，主計總處公布，今年第一季概估國內生產毛額（GDP）成長率為-3.02％，是金融風暴後2009年第二季以來的最糟表現。最近兩季表現都不如上年同期，一季不如一季，幾已進入經濟衰退階段。何以至此？在後疫情時代，全球終端需求持續疲軟，產業鏈尚在調整庫存，這是可以理解的，但同樣高度仰賴外部需求，台灣為什麼表現不如南韓和新加坡？

細察數據，國外淨需求中，輸出部分大幅萎縮，影響GDP最鉅。按美元計價，第一季商品出口較去年同期銳減19.17％，輸出和輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長負貢獻5.41個百分點。再從出口地區來看，台灣第一季對兩大市場中國大陸（含香港）與美國分別衰退24.8％和15.9％。從出口地區結構變化來看，台灣首季對陸港出口占總出口比重下降至35.1％，對美國出口比重則上升到16％，分別是20年來同期的新低、新高水準，顯示不只終端需求持續疲軟和調整庫存足以解釋，恐怕還跟少了自由貿易協定和「友岸外包」做後盾頗有關係。由此推衍，如何加強經貿關係，維繫甚至擴大中國大陸市場的份額，是台灣旺經濟不可或缺的路徑。

後疫情時代美國持續升息、全球需求放軟、產業去庫存不如預期，使得台灣投資、需求、消費三頭馬車都疲軟不振。兩岸經貿更是持續下滑，且面臨對岸反制不公平貿易的風險。因此，如何改變兩岸的政治關係，藉以理順經貿關係，讓兩岸之間雖然沒有自由貿易協定，但互惠互利更甚於貿易協定；雖然沒有友案外包，但分工與整合更甚於單純的經濟利益與供應鏈安全考量。

過去40年台灣的經濟榮景，一大部分得利於大陸市場，其間有起落，在馬英九執政時代獲益最多。當時，台灣與大陸全面交流，經貿關係與相關協議持續開展，工商交流與陸客來台熱絡無比，產業組織協商與城市論壇多方進行，雙方產生良好的互補與互濟作用，顯著提升台灣的經濟成長。以陸客來台為例，馬英九主政時期擴大陸客每年以百萬人次增長，從2008年的380萬人次增長到2015年破千萬，對台經濟挹注很大的能量。

兩岸經貿關係深受政治關係影響，大陸官方雖然沒有收放自如的經貿管控空間，但基於政治考量而來的調控幅度很大，遠甚於一般政經關係穩定的跨國雙邊經貿。猶記2008年金融海嘯之際，大陸撒大錢推動「家電下鄉」政策，基於政治考量，捨三星面板不用，大力採購台灣面板，大陸電子視像協會七年為台灣面板挹注上兆資金。正如上海市長龔正說的，「兩岸交流離不開共同政治基礎」，民進黨執政之後，陸方基於兩岸人心契合考量，並未縮緊兩岸經貿，近期另有考量，在農產品與食品進口方面踩剎車，上月還宣布進行貿易壁壘調查，頗有山雨欲來風滿樓的氣象。

長期以來，我方限制20％大陸物品進口，抵觸世貿組織（WTO）最惠國待遇制度，中國大陸過去隱忍不發，上月宣告依據其國內法規，對我國啟動貿易壁壘調查，我方限制大陸進口的兩千多項產品，已面臨開放壓力。與其頑抗到底，不如主動開放，以免被報復。民進黨政府打的如意算盤可能是期待在WTO架構下協商，但大陸避免兩岸問題國際化，不會走上這一步。蔡政府除非想利用陸方堅持公平貿易原則的強硬政策進行反中、抗中宣傳，否則就應儘速對兩千多項限制大陸進口的產品研商因應之道，能開放的主動開放，好讓這個危機能平順落幕。

然而，這不是民進黨的思維模式，陸方也不存此奢望，所以在民進黨執政期間，這個爭端難以善了。其實，台灣在兩岸經貿上占盡便宜，尤其是兩岸2010年所簽署的經濟合作架構協議（ECFA），其中500多項「早收清單」，讓台灣業者省下不少關稅，我方獲益金額粗估約為陸方十倍之多。民進黨執政前揚言廢棄，執政後急轉彎，呼籲陸方持續不變。陸委會主委邱太三上月表示，ECFA實施以來對兩岸均有利，中止將造成雙方損失及破壞兩岸關係。現在ECFA也風雨飄搖，可能在民進黨執政期間就被對岸終止；如果民進黨2024大選後繼續執政，更不在話下了，台灣民眾將為支持民進黨執政付出重大代價。總之，旺經濟離不開大陸，基於台灣發展大計，台灣民眾應該知所決策，下架損害兩岸經貿關係及民眾福祉的政黨。