在我們早年服兵役期間，教官常教我們的一句話，至今記憶猶新，那就是：「攻擊是最好的防禦」。

問題是，沒當過兵、不懂軍事的蔡英文，只會把美國要賣給台灣的武器照單全收，不管這些武器全是防衛性武器，缺乏攻擊性，連飛彈都無法打到大陸內陸。因為缺乏攻擊性武器，「攻擊是最好的防禦」這句話並不成立。

因為不能攻擊，只能死守自己的陣地，讓戰爭全部發生在台灣本島。這種戰爭根本毫無勝算。但是民進黨政府就是不敢告訴民眾真相，一再說「備戰就能止戰」，根本是一派胡言！

過去老蔣時代，美國不賣台灣攻擊性武器或長程飛彈，就是不准台灣反攻大陸；也不准台灣研發核子武器，目的就是要台灣乖乖地退守在台灣當美國的第一島鏈，別再打重返中國大陸的主意。

如今不懂軍事的蔡政府，凡事聽命於美國，只能守不能攻，請問：台灣究竟能守多久？蔡政府敢告訴台灣人民實情嗎？

美國近日兵推結果，說共軍將派8萬人登陸台灣；他們沒說的是：台軍準備犧牲多少人，一比一嗎？ 8萬只佔共軍的現役2百萬人數的4%， 但是8萬可是佔了台軍20萬人的40%！這種仗還能打嗎？美軍敢出兵來為台灣人送死嗎？

親綠媒體及蔡政府，不斷對台灣人進行集體洗腦，讓他們不知開戰後的危險，平日連演練最起碼的跑防空洞避難、定期讓全民參與巷戰演習等，都不願執行，不就是因為怕影響他們的選票？

但是百姓自己心裡要有數，你究竟要相信執政黨所說的：有美國及反中聯盟國家支持，中共就不敢輕舉妄動，台灣人就無需擔心戰爭會發生；還是抱持著起碼的理性，來判斷這句話的真偽？

南部有個里長說：他孫子才2歲，不希望兩岸發生戰爭。這句話對蔡英文來說，恐怕是鴨子聽雷，完全不懂里長在說什麼。還在不斷努力充實民防及武警的人數，似乎準備在全島與8萬共軍決一死戰。

這恐怕是標準的蓋頭鰻，不知死活。

（作者為作家）

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