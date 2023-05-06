3月底時我曾提及關於開放加拿大全齡牛的傳聞，結果證明是真的，當時此事沒什麼人關注，一個月後宣布開放，可悲的是，仍沒什麼人關注，在野黨的抗議聲單薄微弱，而那些曾經高聲撻伐馬英九部分開放美牛的所謂「社會良心」，這次更是一片死寂。

可笑，台灣民主，在萊豬萊牛被硬塞進來，國民黨發動的公投失敗後，台灣人彷彿對食安問題已心死，相關議題進入無感狀態。

一般人還不知道開放全齡牛意味著什麼，簡單說，就是允許30個月以上年齡的牛肉進口，而這是牛隻感染狂牛症的年齡，以往台灣一向對曾出現狂牛症的來源地多所限制，只開放30個月以下年齡的牛肉進口。

民進黨對此當然是掛一堆保證，說有到加國實地勘查，但「自由時報」，強調一下，自由時報質疑，所謂實地勘查也只去了一家飼育場，而且30月齡以上的牛隻只佔0.11%，再強調一下，僅0.11%是在勘查什麼鬼？

而這家飼育場還是加拿大方面安排的。

食藥署官員在加國屠宰場發現衛生環境不佳，包裝區發現病媒出沒，但仍給予過關，被質疑勘查品質，還稱重點在「飼料」，看飼育場有沒有符合「加國規定」，與牛齡無關。這話也講得出來？那以往限制30月齡以下是白痴政策？

對此，消基會抨擊，2021年12月，加國再度傳出有狂牛症案例，且評估程序恐違法，將發動消費者拒買。

關於食安問題，在野黨無心監督，民眾也不關注，我也懶得持續狗吠火車，這裡只問一件事，開放加牛，台灣換到什麼？自問自答好了 —— 什麼都沒換到。

關於此，江啟臣質詢吳釗燮，開放美牛，美豬沒換到FTA/BTA，開放日本核食沒換到CPTPP，這次開放加牛是否又是台灣單方面付出？

開放加牛，想當然爾就是為了討好CPTPP成員加拿大的決策，但加國承諾了什麼？「斷交部長」敷衍道：加拿大認為，任何申請者只要符合高標準都應該被歡迎加入..... 這句廢話的言下之意就是，沒有什麼承諾啦。

民眾現在對台灣跪舔他國，還被白嫖，似乎也麻木了，殊不知，在公平競爭的天秤上，兩岸經貿也極度傾斜，只是方向相反，大陸對台灣的讓利與容忍，近於包養。

大陸啟動貿易壁壘調查後，我們才驚覺原來禁止對岸輸入的項目超過2400項，事實上，台灣對全世界的禁止輸入項目也才97項，由此可見兩岸貿易極度不公平的現象，根本不可持續。

2455項禁令，幾乎包含所有ECFA項目，意即台灣可以享受零關稅出口大陸的產品，大陸都不能輸入到台灣，而自ECFA實施以來，台灣享受的關稅優惠是大陸的10倍。

從政治收穫看，北京的單方讓利幾乎一無所獲，沒換到什麼好處，將鏡頭拉遠看，好似大陸包養台灣給別人白嫖，殊為可笑。

莫怪乎在多邊自貿協議開始實施後，大陸必須對台灣進行貿易壁壘調查，因為按WTO規矩，以及RCEP與CPTPP的要求，針對性樹立貿易壁壘的台灣，根本沒資格談公平貿易與多邊互惠。

說個道理來聽聽看，為何可以開放有狂牛症疑慮的加牛，卻禁止陸牛輸入？說個道理來聽聽看，為何缺蛋的時候，可以進口美日澳泰菲新馬，以及巴西，土耳其，波蘭的雞蛋，卻不能進口大陸的雞蛋？

向東猛割肉，向西築壁壘，台灣將這兩種不公平視為常態，本身就是病態，因為此極端現象根本不可持續。

大到從區域經貿發展看戰略，小到從勘查一間飼育場的細節看態度，台灣的經貿政策已不具合理性，愛進什麼就進，愛禁什麼就禁，該進的不進，該禁的不禁，內部治理荒腔走板，對外關係極盡扭曲，而且唯一的護國神山還被五馬分屍。

從思維到現實，一切都在分崩離析。

今年第一季經濟成長率負3.02%，出口重挫，致使主計處將全年預估下修到1.67%，遠低於全球成長率預估的2.8%(IMF預測)，一旦大陸橫了心展開對等的貿易報復，台灣經濟只會比韓國更糟。

至於「堅若磐石」的台美關係，「斷交部」次長還在吹台美FTA「已走到一半」，盡情灌夢給台灣人民。試問，連再度緊抱美國大腿的韓國，菲律賓，以及世代忠犬英國都要不到的，台灣憑什麼要得到？

不會有台美FTA，也進不了CPTPP，台灣在所有多邊自貿協議的門外徘徊，什麼好處都盼不到，而唯一端得上台面的僅剩ECFA，現在還被大陸全面調查禁令，是失去此紅利還是繼續享受好處，也不過在北京的一念之間。

台灣脫離現實混日子已久，看來前人所累積的財富，也揮霍得差不多了。

（作者為自由撰稿者）

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