美式賣場販賣A肝毒莓，食藥署不依法行政，消極以對，任憑業者敷衍了事；如今，連日本草莓驗出違禁農藥，竟還準備修改標準，替日本量身打造後門。身為國家食品管理監督的最高機關，若要犧牲國民食安到這種地步，未來日本進口的草莓，乾脆改名成「吳秀莓」，以茲感念我國政客的腰夠彎、膝蓋夠軟。

好市多莓果驗出A肝病毒，食藥署第一時間既未要求預防性下架，後續協助消費者求償也是軟弱無為。試想，若好市多不是美商，而是中資，是不是早被檢調發動搜索、勒令停業？

同樣的，日本進口草莓經常性驗出台灣農民禁用的農藥，食藥署不是依法要求不得再犯，而是準備讓違規農產就地合法。問題是，假若草莓是產自大陸，而非日本，蔡政府還會如此體貼嗎？

透過兩起事件或許更能確定，近年國家之所以亂象叢生，關鍵恐怕就在於政府總把法令當成變形蟲，不僅搞雙標，還隨時可因特定利益說改就改。

例如，為討好美國，蔡政府可放寬進口豬肉萊劑含量；為護航高端，可讓未完成三期臨床實驗的疫苗改以緊急授權EUA來打通關；為照顧綠營大老，可修改《外役監條例》放寬累犯受刑人申請外役監；為鞏固地方權力，可發動《地制法》修法強推竹竹併；為淡化林智堅學倫醜聞，可把腦筋動到開放碩士生免寫論文：為掩飾缺電事實，還可調低供電燈號標準。這種「法不成法」的案例，可謂罄竹難書。

政者，正也；子率以正，孰敢不正？透過毒莓事件，或可見微知著，眼前台灣百病齊發，何以致之？知法、玩法、弄法的民進黨政府，肯定是厥功甚偉。