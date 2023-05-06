美國前國家安全顧問歐布萊恩近日警告，中共武力侵台很可能在1至2年內發生；美國眾議院跨黨派議員亦呼籲，要盡速交付台灣向美方採購的武器。然而，相對國際對台海安危的憂心，台灣社會目前仍看不出有深切的軍事危機感，何以造成如此大的心理落差，值得探討。

台灣腹地狹小，人口集中平原城鎮，對比現代化武器投射距離遠、火力覆蓋廣、定位精準度高，因此，國防部長邱國正才說，兩岸如開打，台灣沒前、後方，處處是戰場。對此，不合時宜的戰略構想及兵力部署要盡快調整，戰力轉移及火力發揚要更機動快速，只有作戰節奏比共軍更快才是戰勝關鍵。可惜現況與戰場實需差距過大，面對共軍快打速決很難招架。

具體而言，從共軍環台軍演可推測，兩岸一旦啟戰，共軍遼寧號、山東號航母作戰群會部署在花東外海，實施海上封鎖切斷台灣海運補給線，並運用對地攻擊飛彈及殲-15艦載機對東台灣進行火力打擊，這讓原本要保存戰力的軍事要塞，必須立即調整為火力發揚場，否則極容易變成摧毀目標，陷入戰力未發揮就被重創的困境。

另方面，中共對台軍事威脅劇增，我國向美採購的武器裝備卻遲未到貨，戰力成長極為有限。例如售我66架F-16V戰機延後交貨、MQ-9B海上衛士亦要至2025年分2批在美交機，若再經過作戰測評，則要遲至2027年才能在台灣接收成軍，再列交作戰部隊使用。而M1A2T型戰車、M142海馬士多管火箭系統、地對艦魚叉飛彈、MK-48重型反艦魚雷等，交貨期程已都遞延。台灣面對迫在眉睫的敵情威脅，並沒有積極的應對作為，只能坐看兩岸軍力差距持續擴大。

再者，政府擬修訂《全民動員法》、警政署選調教官接受武器專業訓練、擴大保二總隊編制、召募民防義警義消，凡此種種都未事先告知民眾兩岸局勢的嚴峻，便逕行單向推動，忘了民主國家是「先溝通再行動」，本末倒置的現象令人匪夷所思，因而造成「政府熱、民間冷」怪象。

民主國家是透過選舉機制取得政治權力，但政客往往以粉飾太平的方式，作為獲取選票的騙術，這種麻痺人民的心態及僥倖作為，是置國家安危於不顧。蔡政府如此積極備戰，要把國家帶向哪裡，必須說清楚。在台灣目前面對兩岸重大的軍事危機下，政府也有必要思考是什麼原因造成社會普遍缺乏危機意識。人民到底是要和平還是戰爭？

（作者為前空軍中將副司令）