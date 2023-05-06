交通部今年編列53億元特別預算推出吸引國際觀光客方案，目標設定600萬人次，並喊話2024年要回到疫情前的1200萬人次；為此，5月也將對自由行旅客發放5千元消費金。然而，撒幣如果有用，那麼今年1至2月來台旅客人數就不會僅62萬人次，這代表「撒幣救觀光」純粹是為了暫時安撫業者反彈，並非從根本解決問題。

民進黨執政以來來台旅客未見增長，且逆差逐漸擴大。據統計，2009至2015年來台旅客數年均成長15.6%，而蔡政府執政後，若排除疫情鎖國期間不看，2017至2019年平均僅成長3.6%，顯示觀光產業早在疫情前就危機重重。

疫情爆發後，來台旅客數出現斷裂現象，觀光局提出的因應作為是大舉動用觀光基金、編列特別預算。去年，中央政府總預算中的觀光局預算為47.3億，但今年光是特別預算就編53億，目標是今年旅客要達到600萬人次，其中包括100萬陸客。

然而，蔡政府開放國門後，實際來台觀光客僅有消費低、停留日短的東南亞旅客人數恢復較佳，日本客依舊稀疏，顯示撒幣並非對症下藥。

蔡政府必須省思，陸客曾佔來台旅客總數的4成，是推動國際觀光的主要市場，帶動產業發展的重要基石。因此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、六都旅行公會、台灣旅遊交流協會，今年初以來就接連前往對岸拜會國台辦及職掌觀光的負責人，盼恢復兩岸旅遊交流合作，逐步恢復兩岸昔日航線，並開放觀光團及自由行旅客來台。

但放眼全球國際旅遊市場其實早已逐漸復甦，相對於日、韓及東南亞各國都已摩拳擦掌開始大賺觀光財，台灣在後疫情時代的觀光政策不僅是起步慢，也缺乏超前部署。

台灣要打造高值化、主題化及國際化的觀光環境，仍有許多問題極待解決，其中包括面對缺工與缺才的問題，我們要如何引導東南亞在台工作者投入旅遊業？面對高齡化社會來臨，又該如何盤點旅遊業遊樂區並協助轉型？又或是最基礎的「台灣好行」已上路多年，迄今卻仍存在標示不清、班次不足的問題，導致國際客難以暢遊台灣的問題又該如何補強？另方面，CNN Travel報導台灣險象環生的交通令人卻步，交通部及內政部也應盡速研擬人本交通的政策配套，設定零死亡願景，避免讓「行人地獄」影響觀光發展。

交通部觀光局雖即將改制為「觀光署」，但未來若仍只是沿用既無效益又浪費民脂民膏的「大撒幣」，就寄望帶動國際觀光發展，台灣觀光業者恐怕真的只能繼續自救了。

（作者陳建宇為前交通部長、凃維穗為國政基金會副研究員）