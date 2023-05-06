5月4日，國防部長邱國正宣布，從美國訂購的F-16 Block 70/72戰鬥機將於2024年下半年開始交付，比原計畫晚一年。儘管聲稱訂購的所有66架戰鬥機將在2026年底之前交付，由於F-16的低生產率，這仍然值得懷疑。南卡羅來納州格林維爾只有一條小型生產線在運行。台灣於2019年12月簽署了一份價值82億美元的有爭議的採購F-16的合約，儘管國防部從一開始就堅持要求在2026年底之前完成訂單，但如果延遲交付，該合約並未對美國施加任何處罰。

十多年來，台灣一直在尋求獲得更現代、更先進的F-35B戰鬥機，該戰鬥機除了隱身外，還具有短距起飛和垂直降落能力，非常適合台灣的國防需求。然而，美國一貫拒絕供應F-35，導致訂購了較舊的飛機。F-16是第四代戰鬥機，因此比大陸的殲-20和美國的F-35戰鬥機級落後一代。F-35和殲-20被認為是世界上最先進的戰鬥機，分別於2015年和2017年投入運營。預計兩國都將在2030年左右部署第六代戰鬥機，屆時F-16在台海戰爭中的生存能力將受到更高度的質疑。

自45年前的1978年以來，F-16 一直在美國空軍服役，並被開發為一種又輕又便宜的戰鬥機，以支援更大的F-15。美國空軍於 2005年停止採購F-16，目前該飛機正在退役，取而代之的是 F-35。越來越多的官方來源聲稱，F-16是一種過時無法打現代戰爭的飛機。例如，美國空軍作戰司令部總司令侯斯塔吉（Mike Hostage）上將預測F-16將在2024年淘汰，而新加坡國防部長黃永宏在2018年預測該F-16將在2030年後過時。

在過去的18年中，該飛機一直專門為出口而生產，近年來只有預算較少的開發中國家才會下訂單，例如斯洛伐克、約旦和巴林。台灣正在購買這架噴氣式飛機，因為它是唯一一個美國拒絕向其出售F-35的發達經濟體客戶。由於兩岸交流頻繁，其F-35技術可能會洩露給人民解放軍的高風險，被認為是華盛頓不願意出售的關鍵原因。1990年代的中國特別擔心台灣可能會在2010年代購置F-35，這一直是其開發更大的第五代戰鬥機殲-20背後的主要考慮因素。

台灣於1992年首次訂購 F-16，當時華盛頓授權台北根據一份價值58億美元的合約購買150架飛機，都在2000年之前交付。這些都是明顯降級的短程F-16A/B變體，它們在1970年代首次服役，與其他早已收到最新F-16C/D Block40的客戶形成鮮明的對比。舊式F-16目前約占台灣戰鬥機機隊的三分之一，預計2019年的訂單將使這一數位提高到機隊的一半。F-16 Block 70/72有望取代法國製造的幻影2000戰鬥機，後者也是在1990年代訂購的。雖然比 F-16A/B更昂貴，但法國飛機存在嚴重的質量缺陷，導致12%的機隊墜毀。除了購買新的F-16外，台灣還根據F-16V 升級計畫，使用同樣先進的航空電子設備和雷達對其舊F-16進行現代化改造，使其升級為最新版本。

儘管購買F-16主要是因為缺乏其他選擇，但與包括F-35在內的其他飛機相比，它具有一些優勢。45年服役和簡單性確保了高可靠性，而其維護需求遠低於大型戰鬥機。F-35在美國空軍中的戰備率僅為30%，而F-16為70%。F-35仍然存在大約800個性能問題，被認為沒有為高強度戰鬥做好準備，其性能在五角大樓和國會山莊受到了美國官員的廣泛批評。韓國等F-35的外國用戶也提出了類似的擔憂。

台灣的F-16Block 70/72採購對美國來說非常重要，美國一直在努力大量出售這種飛機。如果沒有來自台灣的訂單，南卡羅來納州的生產線將很難維持。然而，最近的俄烏戰爭表明，冷戰時期缺乏隱身能力的戰鬥機其用處非常有限，尤其是在面對俄羅斯和中國部署的先進遠端防空能力方面。

（作者Abraham Ait為《軍事觀察》Military Watch Magazine總編輯）