國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視變更董監與上架有線電視案，國民黨立委堵在主委陳耀祥的辦公室外進行阻擋，行政院譴責稱NCC是獨立機關，國會不應介入干預。這話真印證了那句俗話：「指責別人時，1隻指頭指別人，4隻指頭指自己」。民進黨自己踐踏NCC的獨立地位，把NCC變成迫害言論自由的打手，當在野黨抗議時，竟還有臉說應尊重獨立機關，真是可恥至極！

被告瀆職 陳耀祥無權審查

這場審查會原本被業界戲稱為「鏡電視開台周年慶賀禮」，但因為陳耀祥被堵在辦公室裡，最後雖用視訊方式開會，仍以鏡電視董座鄭優請假為由決議擇期再審。NCC聲稱鏡電視的審查已到期限，因此必須在近期內完成審查，問題是，NCC的審查向來拖拖拉拉，而且充滿政治運作。例如中廣、新彰數位有線電視系統的董監事變更拖了2年才決議，年代集團董事長練台生旗下系統台申請台視新聞上架52頻道，耗了2年多還沒有結果。更扯的案例是，背後有總統府祕書長林佳龍的台數科新聞台獲NCC核准後，過了僅僅1周，就在當時的行政院長蘇貞昌震怒下收回成命，至今4度重行叩關都被NCC擱置，這叫什麼獨立機關？

最能證明NCC淪為民進黨政治打手的，就是2020年中天新聞被撤照事件。由於中天勇於批評民進黨政府，被民進黨視為欲拔之而後快的眼中釘。2020年5月，媒體收到匿名爆料，揭露蔡英文總統與行政院長蘇貞昌的高層會議內容，包括建議蔡總統取得NCC主委人事決策主導權，以及兩位新任NCC委員偏綠，「可以配合處理中天」。

事實上，陳耀祥之所以出線，就是因為他能夠忠誠貫徹民進黨高層的指令，指哪打哪絕不手軟。該年底民進黨在九合一選舉中大敗，歸咎於中天鼓動「韓流」，羅織多項莫須有的罪狀，召開立場偏頗的聽證會後，決議中天撤照，創下民主國家前所未有由政府來關掉電視的惡劣案例，也對言論自由做出沉重打擊。

關中天的同時，陳耀祥明言給公廣集團一個機會，最後果然由華視替補上52頻道，陳耀祥根本是提前把民進黨的媒體布局洩漏出來了。NCC到底是維護新聞自由的獨立機關，還是俯首聽命權力高層殘害異己的惡狗，大家還看不清楚嗎？

民主笑話 羅秉成譴責立委

對於黨政關係良好的鏡電視，NCC一路呵護，儘管爆出一連串爭議，包括原董事長陳建平與創辦人裴偉爭奪經營權、股東借名登記、違規賣股、財務危機等，NCC仍打算核淮上架，只是被國民黨立委暫時擋下而已。更難看的是，NCC私下向裴偉報告針對鏡電視尚未公開的調查資訊，流出的錄音帶更揭露，裴偉向股東說蘇貞昌要求NCC盡速核照，英系大將洪耀福更告訴陳耀祥：「不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過！」雖然裴偉辯稱自己只是在「膨風」，但看NCC的表現，裴偉顯然說的確是真話。

陳耀祥已經因為被檢舉護航鏡電視取得執照，遭北檢列為他字案瀆職罪被告，卻仍不避嫌地急著護航鏡電視，和鏡電視再拖著不上架，錢就要燒光了有沒有關係，大家自可以好好領會。

事實上，NCC淪為走狗打手，只是民進黨打壓新聞、箝制言論自由之一環。打開電視，放眼一片綠油油。過去民進黨怒吼黨政軍退出媒體，如今自己卻搞出醜惡的政媒共生體，成為媒體背後的黑手，綠媒、側翼、網軍聯手壟斷輿論、扭曲事實，對民眾大行洗腦攻勢，對在野黨與異議者粗暴地霸凌抹黑，令社會視聽蒙蔽，造成寒蟬效應。

踐踏言論自由最嚴重的，不就是民進黨政府嗎？破壞新聞自由最嚴重的，不就是NCC嗎？行政院發言人羅秉成指責國民黨立委介入NCC獨立機關，根本是做賊的喊抓賊，到底是誰在破壞NCC的獨立性，以為老百姓都看不出來嗎？《國家通訊傳播委員會組織法》明言，成立宗旨是為了落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，維護媒體專業自主。對照民進黨政府和NCC的所作所為，簡直成了最諷刺的笑話。而行政院居然為了護航看門狗NCC，竟譴責監督他的立法院，行政院眼中還有民主體制嗎？