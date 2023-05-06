蔡英文執政7年多讓我們看到，邪惡可以透過金錢使自己變得非常強大，貪戀財物的惡靈讓很多人願意為邪惡獻身。它同時也讓我們知道，愚蠢可以藉著媒體如瘟疫一般地蔓延，民粹的反智讓許多人為邪惡感到驕傲。

而「邪惡與愚蠢」，恰恰為台灣這近8年的荒謬作了一個最好的註腳。

民進黨是選舉高手，一旦全面掌握媒體後，便開始打泥巴戰，藉由放大，影射，抹黑，造假的新聞操作，再利用報紙，週刊，電視，網路大規模的集體餵食，把所有的反對聲浪塑造成親中、唱衰、賣台。

而另一方面，蔡政府又大量灑錢，買通名嘴，學者，網紅，做文青洗白、噁心唬爛的大內宣，把執政黨高高捧起，供成宛如神壇上的牌位神豬。

正所謂「三人成虎」，這印證了輿論帶風向是何等可怕的操作，也印證了一個弱智的社會是如何容易地被操弄。

然而即便如此，討厭蔡英文的聲浪也並沒有因此而減少。雖然政府的公關與親綠媒體努力在幫蔡政府做政績宣傳與形象美化，但是獨派人士持續追著論文門窮追猛打，蔡總統慣性的說謊又經常被抓包，再加上國外投資持續低迷，經濟景氣一蹶不振，更加深了庶民百姓對貴族小英的厭惡感。

而變本加厲的是，蔡英文一面對美日列強屈躬卑微，開放有毒的美豬核食，購買超貴的二手武器，浪費民脂民膏印一些無意義的兌換卷與換護照，一面對自己的人民提高勞保負擔，擴大交通取締罰則，加強言論社維法取締，是典型的「對外送錢，對內搶錢」、「對外山盟海誓，對內昨夜拍勢」、「對外投懷送抱，對內趾高氣揚」，真是令人怒火中燒，憤恨不平。

這其中最大的差別，在於「在野黨的親中賣台」是被綠營媒體有計畫操作出來的，而「討厭蔡英文」則是正常人每日生活的親身經歷。而台灣社會對這兩者的反應也顯示出極大的世代差異。年輕的一代對「說謊的蔡英文」非常的寬鬆與包容，對所有的「親中友中言論」卻極度的嚴苛與鄙視。相反地，年紀稍長的則對中國的崛起多持正面客觀的期待，但對蔡英文卻滿懷失望與憤怒。

而蔡英文政府，最擅長用金錢包裝掩藏自己的邪惡，發動支持者做潑糞似的人格謀殺。台灣現在多的是道貌岸然，言行不一的政治人物與知識分子。這些人不是無知，而是昧著良心說瞎話。發言只要能夠扭曲就不會完整轉述，新聞只要能夠影射就不會認真求證。

這些人道德的尺可長可短，法律的線可方可圓，是青樓妓院或是貞節牌坊，都是他們說了算。導致台灣社會現在是虛偽文化盛行，政府自我感覺良好，殊不知自己與世界的距離已經越來越遠。

台灣這種由政府，學界，媒體公然帶頭示範的虛偽文化，只會讓台灣不斷地退步，看不到真正問題的所在，到最後一定會自食惡果。一個國家，唯有誠實面對問題，提出具體政策，一步一腳印，才能脫胎換骨，迎頭趕上。

不幸地，蔡英文自執政以來，鮮少提出正面的論述，只會靠著操作販賣亡國感，緊抱美日大腿，花大錢放送內宣外宣，以及利用網軍媒體打擊反對言論，來鞏固她的政權。以前他們說台灣是專制獨裁的時候，我們從不擔心日子會打仗，批評政府會被告。而現在他們說台灣已經是自由民主了，我們卻每天擔心隨時會打仗，批評政府會被查水表。真是何其諷刺！

在人生中，我們可以被一個比我們優秀的對手擊倒，但是千萬不要被自己的愚蠢與無知打敗。如果你持續冷漠，不在乎，非ㄨ不投，以為事不關己，那麼到最後便只會讓這一群無知愚蠢的人，把你拉下去一起陪葬。而天底下最可憐的就是放棄與邪惡對抗，選擇讓別人的無知與愚蠢來懲罰自己的人。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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