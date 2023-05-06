日前在大陸舉辦的第十屆東亞空手道錦標賽，中華台北隊與中國隊以21金成績並列金牌榜第一。賽程僅僅3天，但正值大陸五一長假，吸引不少大陸民眾前往觀賽，兩岸選手激烈競賽，但都能揖讓而升，下而飲，其爭也君子，比賽名次與中華台北名稱也未引發任何紛爭，可謂兩岸體育交流的典範。

兩岸合作的先行領域

空手道從2020東京奧運會列入正式比賽項目後，兩岸都迎來發展高峰。台灣空手道運動走在大陸前面，早已建構出完整的運動體系。最近幾年，大陸體育教育界體認，空手道與中華武術淵源深厚，學習空手道有助於青少年瞭解中華傳統文化，也開始關注空手道運動，致力於「空手道走進校園、走近青少年」。這也意味，兩岸在空手道運動方面，有更多切磋、交流的需要。

這屆空手道賽事，應是疫後兩岸體育交流的一次典範。賽事中，兩岸未因名次與名稱問題引發政治爭論，這種轉變十分微妙，應有助於兩岸民間交往的正常化。畢竟體育是兩岸交流合作的先行領域，也是兩岸之間重要的交流管道。但這些年來，兩岸體育競賽衍生的紛爭不少。2021年東京奧運會期間，兩岸選手較勁的賽事相當多，網民竭力嘲諷對方，醜化抹黑選手與教練的付出，給兩岸關係造成極大的不利影響。

雖然說競技體育需要拚搏的精神，體育運動也難免牽涉政治，但惡意攻擊選手，泛政治化體育賽事，已失去體育精神的核心價值。運動競賽不該受政治干擾，給選手創造正向的輿論環境，讓他們能公平、真誠、拚盡全力地參與比賽，才是對體育最大的尊重。

兩岸奧會於今年4月恢復實體交流，雙方都表達了對兩岸體育交流正常化的期待。兩岸奧會體育交流座談會，為兩岸奧會於1997年共同發起，已成為兩岸體育界最重要的年度會談。2016年蔡政府執政後，兩岸官方交流陷入冰凍，但體育交流仍十分密切。疫情期間兩岸奧會無法實體交流，但在兩會主席堅持下，仍以線上視訊方式持續進行研討會，兩岸體育交流並未中斷。

激發人們為和平努力

體育界人士努力維繫兩岸交流順暢，是因為體育曾在兩岸交流中扮演重要的角色。1981年中華台北奧會與國際奧會簽署《洛桑協議》，台灣得以中華台北（Chinese Taipei）名義重新參與奧運。曾擔任國際奧會執委的吳經國回憶，1984年洛杉磯奧運會上，兩岸選手共同參加入場與開幕典禮的儀式，來自兩岸的旗幟在奧運村共同飄揚。兩岸選手在奧運村、餐廳、賽場上不時碰到，大家都很自然地互動和交流。當時在華人世界廣為流傳的一張照片，就是在男子60公斤級舉重的頒獎典禮上，獲得銅牌的台灣選手蔡溫義與獲得金牌的大陸選手陳偉強握手祝賀。

1989年，中華台北奧會與中國奧會在香港簽署協議，解決了台灣體育團組赴大陸參加國際比賽等的中文譯名問題。第二年，北京亞運會舉行，開幕式上中華台北400餘名隊職員，一入場就贏得了全場歡呼。透過這屆亞運會，兩岸體育交流的門越開越大。這一年，趙傳、庾澄慶等台灣歌手在亞運前夜演唱會上登台，拉開台灣藝人大舉西進的序幕。也是從這一年開始，台灣逐步開放學術、文化、藝術、體育、宗教及職業團體赴大陸訪問。

從相互隔絕到開始接觸、逐步瞭解，從日趨熱絡的互訪比賽、雙向交流，到向規範化、機制化發展，數十年來兩岸體育交流，見證了兩岸關係不斷前行。儘管難免在政治風雲中跌宕起伏，體育始終激發人們為和平而不屈努力。今年下半年，成都世界大學生運動會、杭州亞運會等國際體育盛會將相繼舉行，如若兩岸體育交流能延續東亞空手道錦標賽的善意，在點滴間累積和修復，有朝一日涓涓細流終可以融冰、破冰，打開兩岸關係的僵局。