幼童留學計畫中途夭折，容閎當然覺得難過。統而言之，容閎雖在美國成長，入美國籍，並和番女結婚，但不妨礙他是華夏的民族主義者，同時又是進步主義者，他投身於自強運動，是最好的說明。

容閎無論是擘畫幼童留美，或公元1894（光緒20）年甲午戰爭時，容閎想說服張之洞購軍艦出戰不果；甲午戰後，清廷對自身弱點也有了更深認識，而有維新改革派的抬頭，即公元1898（光緒24）年戊戌變法的百日維新。

容閎即與維新派合作，參與擁立光緒皇帝的自立軍起義活動。公元1900（光緒26庚子）年6月21日，慈禧太后以光緒帝名義，向大英帝國、美利堅合眾國、法蘭西第三共和國、德意志帝國、義大利王國、大日本帝國、俄羅斯帝國、奧匈帝國、西班牙王國、比利時王國、荷蘭王國共11國宣戰，鐵娘子慈禧太后憋了幾十年的悶氣，當然要舒發一下，就下令對所有夷人宣戰，而引來公元1900（光緒26庚子）年八國聯軍之禍。

這時容閎支持東南八省督撫倡導的「東南互保」計畫，亦即拒絕執行慈禧太后召集義和團民及宣戰詔書，由兩廣總督李鴻章代表東南各督撫出面覆電慈禧：「此亂命也，粵不奉詔」。幸得有這個東南互保，使東南半壁及長江流域，免遭八國聯軍戰亂。

慈禧太后返回京城後，頭腦清醒了，嘉獎詔曰：「度勢量力，不欲輕構外釁，誠老成謀國之道」。而在八國聯軍攻入北京之時，那批支持百日維新的自立軍人士，其中包含容閎，想借此機會打倒慈禧，保光緒皇帝而立憲，訂於公元1900（光緒26庚子）年8月22日以自立軍為名起義。但慈禧已預聞此事，在8月20日，以光緒的名義發布《罪己詔》，表示光緒帝對支持「義和團」為不智之舉，召告天下責己謝罪，八國聯軍得此消息後，同意就此打住，不再擴大侵犯北京以外的土地，這就和前述諸大臣的「東南互保」呼應了。

張之洞是支持慈禧大后的一派，且早已掌握了自立軍要起義的情報，在慈禧替光緒發布《罪己詔》的第二天，也就是自立軍起義日前一天的8月21日，張之洞下令包圍漢口英國租界裡的自立軍總部與各機關，逮捕唐才常、林圭（字錫珪）等20多人，撲滅了自立軍起義。容閎在這自立軍起義事件中，是很重要的一位角色。

由這次保皇立憲的失敗，使他們對政治變革的思想，發生關鍵性轉變，讓他們徹底認清保皇的主張也行不通了，只有推翻滿清的共和革命，才是正途。容閎和其他許多維新黨人，從此開始真正與後起之秀的孫中山共和革命活動，聯繫起來。自立軍起義事件後，清政府通緝容閎，容閎躲回澳門，期間這位比孫中山長32歲的香山縣同鄉容閎，二人才初次相見，容閎對中山先生勗勉有加，勉勵這位孫中山老弟救中國要有「華盛頓、弗蘭克林之大志」。

中山先生原定本有響應自立軍起義的規畫，自立軍起義雖然失敗了，中山先生仍決定於公元1900年10月6日在廣東惠州三洲田起義，起義隊伍曾發展至2萬多人，但起義軍在槍械彈藥接濟無著的情況下，仍與有真槍實彈的清軍僵持了一個月，最後指揮全局的鄭士良無法支持，於11月7日解散隊伍，「惠州起義」遂告失敗，這是中山先生擘畫的第二次起義。容閎於公元1902年赴美，在美國一直襄助中山先生籌措革命經費，物色軍事人才，繼續支持共和革命事業。

在美國避禍期間，容閎曾用英文寫了本自傳式的回憶錄《My Life in China and America》（《西學東漸記》），於1909（宣統元）年在美國出版。該自傳從公元1828（道光8）年容閎出生於廣東香山縣開始，細數他的啟蒙教育、國內及國外求學經歷，學成歸國後，在經商及實業救國道路上所遇阻力；講到他如何進入南京，曾與太平天國的洪仁玕討論如何將西方科學引進中國，寄望於太平天國能夠重建一個「新政」，但容閎從這寄望中失落了，棄洪秀全頒贈天國官印而離開天京。然後敘述他如何在自強運動中，加入曾國藩幕府，派往美國購買機器，建成江南製造局；得到曾國藩與李鴻章的支持，終能以公費選送幼童赴美留學，並在出任留美學生副監督時，兼任大清駐美國、西班牙、祕魯副公使。

幼童計畫夭折後，參與「戊戌變法」，最後簡要提及公元1898（光緒24戊戌）年的維新變法和戊戌政變，也約略述及他因為參與康有為和梁啟超的維新計畫，內容只寫至公元1898（光緒24戊戌）年，那一年百日維新前後很簡略的內容，便戛然而止。

《西學東漸記》於公元1909（宣統元）年在美國出版，該書出版後的公元1911（宣統3）年，與辛亥年革命成功，前後僅差兩年；但容閎卻對公元1898（光緒24戊戌） 年至公元1909（宣統元）年中整整11個年頭裡發生的事，在自傳中不著一字。事實上，當容閎寫這本自傳時，他早已和後進的孫中山，成為了一個共和革命共同體。他當時以80歲高齡，還在籌備中國紅龍等計畫，忙著幫孫中山等老弟們籌款起義，這些事情都必須保密，不能將人、事、地、物、時等任何信訊公諸於世。

既然不能講共和革命，容閎乾脆連他在自立軍起義一事中的角色也都避而不談；而為避免麻煩，索性連戊戌政變也一併輕輕帶過。最終在多年奮鬥之後，容閎終於親眼看到了，公元1911（宣統3）年，辛亥年共和革命的成功，在他有生之年，看到他力挺的共和革命老弟孫中山，就任為中華民國第一任臨時大總統；事實上，當各方英豪推舉中山先生出任臨時大總統時，中山先生即推舉容閎出任臨時大總統，當時容閎已83歲高齡，且臥病在床而作罷（公元1912年元月1日中華民國成立，容閎逝世於仝年4月21日）。

這位貧農家庭出身，專挑選「性情則多乖戾，稟賦則多魯鈍」幼童留學的容閎先生，在共和國成立的歡慶聲中，定已含笑於九泉，留下的是共和國富強之道，後繼者要如何努力了。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】