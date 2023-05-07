近月來大陸積極推廣兩岸各項宗教文化交流，儘管新冠疫情期間無法進行實體交流，但在「後新冠疫情」開始兩岸宗教交流日益趨熱。這呈現台灣社會多元宗教之本源係來自大陸，無論是推動湖北省道教、廣東省佛教、福建省客家永定佛，或老子、王爺、關公、濟公、媽祖、文昌等諸天神聖及仙佛交流，基本上體現出「宗教中國化」的發展方向。

可以說，目前台灣社會各種宗教，幾乎皆是源自大陸，兩岸具有同文同種同根同源同宗之共同歷史傳承、文化認同及宗教信仰。上述宗教認同已融入中華文化與民族共同體，台灣宗教的「中國化」來源及特徵，恰恰說明兩岸同屬中華民族、中國人。舉凡台灣社會所信仰神祇及諸天神聖，皆是隨大陸移民移遷台灣而傳遞，例如關公及媽祖、玄天上帝、土地公、城隍爺等諸神明，皆是許多兩岸民眾共同信仰神祇。

而台灣社會主要宗教如基督教、天主教、佛教及一貫道等宗教領袖，亦皆來自大陸。若是兩岸善於運用宗教及文化共源、經濟互賴，勢必利於促進中華國族及文化認同，建立經濟利益共同體關係， 從而利於兩岸一家親營造及兩岸關係和平發展。

大陸倡議兩岸人民同屬炎黃子孫，近來有的地方政府秉持「民間性、國家級、全球化」理念，連續舉辦七屆海峽兩岸神農炎帝經貿文化旅遊招商系列活動，成為增進兩岸民眾文化認同和交流合作的重要平台。近來舉辦炎帝農耕文化與農業科技創新高端論壇、智能製造創新發展論壇、經貿文化交流合作懇談會等主題活動以及梨花節活動、梆子大會、晉台特色食品展銷會、「問祖之旅」馬拉松賽、傳統詩詞交流大會等配套活動。

從活動規劃目標及內容設計檢視，旨在促進兩岸民族文化認同，促進兩岸交流、文化傳承、精神弘揚、項目合作和民眾參與，強化中華國族及文化認同，促進兩岸農業科技、經貿文化交流及合作。這意謂著不僅是「兩岸一家親」，具有共同文化血緣、宗教民俗；同時，也建立經濟利益紐帶關係。這顯示大陸思考兩岸共同神祇信仰，不單是連結文化宗教同源而已，更是賦予其經濟利益及互利意涵。

同時，大陸也推動媽祖作為兩岸人民的共同信仰及宗教文化資產。最近剛舉辦2023年海峽兩岸暨港澳文化周活動，係以深圳南山天後博物館獨有的「辭沙」媽祖祭海大典為主線，遵循古制、恢復古禮，結合嶺南傳統文化，再現明代祭祀海洋之盛況。其中「晨拜媽祖」儀典，來自台灣台南、高雄的逾百位媽祖信眾參與祭拜，包括迎神、上香、初獻及頌祝文、亞獻、終獻、焚帛及焚祝文、送神等環節。

大陸對台政策積極推動媽祖文化，創造兩岸同根同源一體感。2009年媽祖信俗被聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，全世界計45個國家和地區共上萬座媽祖分靈廟，信眾高達3億多人。媽祖可謂是兩岸人民的共同信仰及宗教文化資產，兩岸文化本是同根同源、一脈相承，媽祖文化交流利於推動兩岸民心相通、心靈契合，為台灣民間信仰最重要的神祇之一。

為慶賀媽祖生日，台灣從南到北進行媽祖遶境、迎神和進香等慶典活動，例如台中大甲鎮瀾宮、雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮、宜蘭蘇澳南天宮等。媽祖信仰不僅促進兩岸交流，也帶來兩岸和平關係。近期台灣媽祖聯誼會曾召集眾多媽祖廟及數千名信眾、隨行近百名記者，採小三通模式抵達廈門，此為迄今為止最大規模的兩岸宗教文化交流活動。媽祖信仰可以串起兩岸交流，培養兩岸人民的歷史情感，創造經濟、文化、教育、科技、觀光旅遊等領域之實質成果。

此外，大陸積極塑造儒家文化為兩岸共同傳承，建立弘揚中華文化的平台。例如以山東作為儒家文化的發源地，推動中華傳統文化的創造性轉化和創新性發展，藉此強化魯台兩地在文化、旅遊等領域的深化交流合作，促進兩岸關係和平發展。日前海峽兩岸孔子文化春會已於濟南府學文廟舉行，並以視頻連線形式在江蘇昆山、台灣台北設置分會場。大陸推動以儒家思想為核心中華文化，正成為兩岸旅遊觀光、學習教育及文化交流的核心及主軸之一。

儒家思想闡述活動，往往以「傳承經典、築夢未來」為主題，聚焦孔子禮樂文化傳承和創新內容，促進儒學文化交流發展。這是兩岸首次舉辦孔子文化春會，春會不僅是兩岸共同傳承和弘揚孔子文化的平台；也是中華傳統文化與民眾生活相融的標竿。儒家思想及文化已成為兩岸交流的共同資產，儘管台灣社會因獨派推動一系列「去中國化」措施及「文化台獨」；且民進黨政府視中華文化僅只是台灣文化的一環，但這並無法改變傳統中華文化已浸潤及鑲嵌融入整個台灣社會中。

誠如日前圓寂佛光山開山宗長星雲大師所言：兩岸若能「共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？」無庸置疑，當兩岸透過宗教進行交流及合作，不僅利於促進兩岸社會文化融合，強化中華民族文化發展及兩岸命運共同體意識形成。同時，也助於兩岸當局及人民交流，降低雙方敵意緩解政治衝突。

進一步言之，當兩岸宗教交流與中華文化認同產生高度融合時，勢必促進兩岸民眾對共同文化、歷史、宗教同源同根之認同，從而塑造共同家園的民族共同體想像。同時，通過兩岸宗教文化交流及合作，勢必產生兩岸融合之「擴散效應」及「分枝效應」，從而提升「兩岸一家親」及「心靈契合」心理貼近感；這利於化解雙方敵意，最終或可發揮進一步達成兩岸政治和解目標之影響作用。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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