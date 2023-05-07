繼南韓總統尹錫悅於日前赴美進行七天國是訪問，與美方發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration）引發北韓強烈不滿之後，日本首相岸田文雄隨即在5月7日造訪南韓，進一步改善雙邊關係。對於美軍的戰略部署，北韓發出「朝鮮半島緊張升高到核戰邊緣」的警告，加上日韓關係從去年以來的明顯提升，美日韓還將在5月19日登場的廣島G7峰會期間，舉行三國領袖高峰會，使得東北亞的政治形勢，進入新的「後冷戰」時代。

今年是《美韓共同防禦條約》簽署70周年，雙方軍事同盟關係再強化。這兩年來，美國和南韓的聯合軍事演習規模一次比一次大、時間愈來愈長，無疑都是以具體行動，向北韓傳遞明確訊息。而日本從2023年到2027年「中期防衛力整備計畫」的國防支出，也將逐年達到GDP的2％，以積極落實《美日安保條約》，最重要的原因之一，也莫過於回應北韓飛彈、尤其是裝有核彈頭的飛彈，愈來愈頻繁地飛越日本上空的試射。

此次北韓「核戰邊緣」的警告，源於4月26日發表的「華盛頓宣言」，美國總統拜登承諾將南韓納入「（象徵性的）核保護傘」，免於受到北韓的核威懾。且繼1981年之後，美國的核潛艦也將再造訪南韓。事實上，對近在咫尺的北韓，「近距離，進行長程打擊」，政治意義遠大於軍事意義。否則，美軍如果有核武在南韓「核共享」，一方面，南韓不再有自行研發核武的需求，另一方面，這無疑是對南韓「終極的保障」，卻勢必造成南韓與中國大陸、北韓關係「覆水難收」，「核戰邊緣」將成為自我實現的世紀悲劇，當非世人所樂見。

5月19日在廣島舉行的G7高峰會，美國也將和日本與南韓於會議期間舉行領袖會談。從4月底到5月下旬，具有重要意義的一系列外交會議，針對中國大陸和北韓，政治意圖明顯，軍事緊張難免，經濟貿易上的影響，也將慢慢浮現。

首先，就宏觀面觀之，美國主導的國際經貿組織，成效不彰。反觀由中國主導，從東南亞國協（ASEAN）發展到包含中國大陸、南韓、日本、澳洲、紐西蘭在內的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），已在2022年啟動。美國前總統川普退出TPP之後，由日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），則在今年接納英國成為新成員，兩岸也均申請加入。面對RCEP與CPTPP這兩大亞太地區的國際經貿組織逐漸茁壯，2022年由美國創建的「印度太平洋經濟架構」（IPEF），即使有印度的參與，但迄無明確的經貿合作內容。

傳統的國際組織與領袖高峰會議，無論是G7和G20，或是1989年以來的亞太經合會（APEC），宣示性的共同聲明行之有年，每年由固定成員國家輪值主辦，缺少與時俱進、能具體達成政策目標的執行策略，也因此，經貿發展的實質利益有限，沒有「共存共榮」的前瞻性願景。

今年G7的東道主是日本，G20的輪值主席國是印度，而美國也將在11月於舊金山舉辦APEC，在今年全球景氣混沌不明之際，能否發揮有別於以往，更積極的促進經貿合作發展之角色，實在不容樂觀。

其次，相較於美國主導國際經貿組織的「務虛」，中國大陸則長期「務實」推動或參與有具體內容的區域組織。包括：2001年成立的「上海合作組織」、2001年12月成為世界貿易組織（WTO）的會員國、2009年的「金磚國家」、以及2013年習近平就任國家主席以來的「一帶一路」，乃至於陸續納入新成員或觀察員、今年還要大幅擴展的「上海合作組織」和「金磚國家」。

最後，美日南韓的「穿梭外交」，遠中親美的結果，將不利於日本和南韓的經濟國力。日本2021年GDP成長率-0.2％、2022年也僅正成長0.2％，經濟欲振乏力；2010年代的十年期間，GDP減少超過1兆美元，是令人無法置信的失落十年。南韓今年第一季對中國大陸出口382億美元，比去年同期降低28.2％；對照南韓2018年對中國大陸有高達556億美元的貿易順差，今年全年卻可能出現貿易逆差的情況，對尹錫悅政府將是難以承受之重。

務實而論，如果就經濟國力觀之，南韓與日本必須解決的是與鄰國關係的對話，以及經貿合作的互惠，唯有如此，才有可能維持G20中等大國與G7亞洲大國既有的國際地位。