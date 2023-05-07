最近網傳「國父紀念館改名」，並公布照片及訊息，而的確，面朝逸仙路的大門確實設置了圍欄，上書｢中山文化園區｣中、英文標誌。雖然館方表示，「國立國父紀念館」正堂名稱沒有變，而是依據2016年行政院「國立國父紀念館跨域加值計畫」將國父紀念館所在的中山公園，其中的子計畫所做的美化工程，｢國父紀念館｣本名並沒有做任何修改。

司馬昭之心路人皆知，這不正跟｢中正紀念堂｣情形一樣嗎？本體建築不敢更動，卻將外圍廣場原來的牌匾名稱｢大中至正｣改為｢自由廣場｣，就算國民黨執政也不恢復過來，久而久之，民眾就忘了中正紀念堂本尊，而將該地直接稱為｢自由廣場｣，不管是外國觀光客或本地民眾，都有被誤導之嫌。

｢經國七海文化園區｣也是一樣，明明是經國先生生前居住的處所，現在卻被改造成美輪美奐的大花園以及造價不斐的精緻圖書館，甚至裡面的餐廳還成了網紅的打卡據點，跟經國先生的儉樸精神完全背道而馳。

不要把任何歷史建築都假藉｢文化園區｣之名而一點一點地消彌掉，這種霸道的行為真的連一點｢文化｣底蘊都沒有。

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