好市多進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被檢出A肝病毒，已賣出的17公噸莓果，恐已被民眾吃下肚。也就是說，這個在3月就已經知道的毒莓事件，竟然延燒至今，在媒體追蹤報導下，才引起政府衛生部門及民眾高度重視，嚴格而言，此事就是食安問題未即時嚴密確實處理，而可能延伸出難以想像的國安問題。

好市多發出最新聲明說：「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月開始對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，……在今年3月前，國內也沒有出現因食用相關產品導致感染A肝的病例，消費大眾應無需恐慌。」業者總是卸責，說些無關痛癢的廢話，政府必須嚴格替人民把關，就此查明是否屬實，並徹底做好後續的處理，以維民眾食安權益。

媒體報導指出，食藥署在3月得知進口莓果有A肝病毒疑慮時，僅要求進口商提出書面審查，其中約2％－10％被抽驗，概有90％莓果未受驗，即在市面販售，導致當前可能爆發嚴重A肝病毒。此事，恐將危及民眾生命安全，此即食安不察延伸為國安危機。

從疫苗問題的處理，食藥署就備受質疑，如今毒莓事件已經被渲染為「吳秀莓」了，食藥署長吳秀梅還無感嗎？如今食藥署需確實查證廠商是否下架毒莓，並對消費者採取實質的補償措施，並對已有不適之消費者，輔導就醫受檢。而有關此事所花經費，政府需向廠商求償，以免又拿公帑去補貼無良廠商。

更重要的是，政府必須在國外相關機構通報有涉食安問題時，就迅即採取積極有效措施，全面嚴格檢驗，以維食品安全，確保民眾安心食用權益。不過蔡政府真的關心民眾食安嗎？從開放萊豬進口、允許日本核食進來，蔡政府根本就是引進毒食的元凶。在他們眼中，幾顆毒莓算什麼呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※