剛剛從蔡英文手中接下大綬景星勳章的美國前國家安全顧問歐布萊恩，接受日本《讀賣新聞》線上訪問時「預測」，中國可能會在2年內入侵台灣，他敦促日本和美國堅決對付北京。

2016年民進黨執政以來，美方國安人士、軍方將領、智庫的類似預測，此起彼落，從最早的2049、2022，再到最近的2027、2025，言之鑿鑿，卻從未見到確鑿的證據。不過，若是將美方有關中共對台動武的預測，當作自變數，而將軍售台灣的種類和數量，當作依變數；不難發現，兩者之間存在著正相關的係數。

不過，儘管美方不斷預測、提醒，台灣方面除了執政當局高聲呼應外，一般民眾似乎老神在在，壓根兒無視於美方的預測和提醒。

國內媒體最近的一項有關總統大選的民調顯示，47%的民眾認為10年內兩岸發生戰爭的風險「不高」，只有34%民眾認為10年內兩岸有可能爆發戰爭。更妙的是，在交叉分析中發現，越是支持民進黨的民眾，越是認為10年內兩岸爆發戰爭的風險不高；反倒是藍營的支持者越傾向於「兩岸終須一戰」。

美國預測近期內台海有戰爭風險，連綠營支持者都不信，反倒是藍營支持者信了。不知是不是因為綠營不信兩岸會爆發戰爭，所以堅信台獨必成？也不知是不是因為藍營深信兩岸戰爭風險高，所以期望和平統一？

比較令人不解的是，隨著美方預測兩岸戰爭D-Date的逐步提前，軍售台灣的金額屢屢創下歷史新高，可是軍售交貨的日期卻一延再延。前不久，剛剛傳出，原定2024開始交機的66架F-16V，將延後到2026、甚至 2027才能交機。

歐布萊恩預測2025共軍動武，不過又是希望台灣買武器的一套話術吧！捍衛領空最得力的F-16V，卻要延後到2027才交機？照美國國會的兵推，屆時8萬共軍都登陸了，難不成F-16V交機給共軍？還是藉詞共軍登陸，不交機了，軍售款項也就打水漂了？

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