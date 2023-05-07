勞動部宣布第二期「投資青年就業方案」，擬花高達160億預算，名為協助80萬名青年就業，目標是在2026年應屆畢業生一年後勞退提款工資提高到4.2萬元。美其名是投資青年，但就計畫內容與時效性而言，恐怕又是一樁政策買票式的選舉大撒幣。

誠然長年24歲以下的青年失業率多在10%上下，明顯高於其他年齡組別。但眾所皆知，導致該年齡層失業率偏高的多數原因，並不單單在於薪資，而是政府推動廣設大學產生的不量政策後遺症，包括學非所用的學用落差、政府過於鼓勵特定產業發展忽視服務業市場提升、小康家庭不願子女屈就、社會不景氣改考公職增多等，多數原因仍可歸於政府努力用心不夠所致。

尤其看到報載該方案將增加大專特定學門名額、協助至重點產業就業的構想，不免擔心又是「柿子挑軟的吃」，專挑容易輔導就業的產業給予補助，而那些人浮於事、高流動率的產業就予以放生，追求的盡是數字美化，而非痛定思痛幫助到真的該幫助的就業者。

而制度漏洞部分也少人聽聞。不可諱言目前的確需要青年加入勞動市場，但很多方案卻是浪費經費，像去年推出的青年尋職津貼，大部分的青年為了想領到補助3.2萬元，到就服站做諮詢開介紹卡，卻根本不是真的想工作，讓納稅人的錢當了冤大頭。

而補助政策造成的資源錯置，反而讓那些中高齡者，因為年齡組別失業率相對較低就得不到照顧。中高齡失業再就業的困難程度遠遠高於青年就業族群，造成許多中高齡民眾有工作意願，但雇主也不願意雇用；青年不做挑工作，中高齡想做雇主卻不願意雇用。上述這些資源補助是否應該精進到有機會照顧中高齡失業者。

尤其當憲法與《就服法》等法律都明定不得有年齡歧視的平等原則規定，政府相關部分在編列預算時同樣要有原則的適用，不應為了選舉買票、美化數據，將多數補助投入在特定年齡層，設法讓各年齡層在實質上得到必要的政府資源幫助，才是為所當為的德政。

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