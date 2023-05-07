世界上有一種東西，是大家都喜歡的，那就是「花」，因此花園也是人人喜歡去的地方。說到花園，大家一定回憶無窮，去訪過許多各式各樣的花園。

聞名的長木花園

我和妻子蘇老師也去過許多花園，但多數都不記得名字了。其中在美國靠近紐約的地方，有個花園，Longwood Garden 長木花園，世界聞名，Longwood Garden，面積436公頃，私人植物園，由多個花園、林地、草場組成，美不勝收，世界聞名。

有次是隨李國鼎部長訪問美國，我擔任隨行秘書，路過紐約，去了一下Longwood Garden。由於時間有限，只能走馬觀花，表示來過。大家對李國鼎部長開玩笑說：跟部長逛花園，也像辦特急件公文一樣，部長也笑了。

雖然辦特急件，我們還是照了不少照片，增加諸多回憶。我們去的這處花園，以花房花園為主，陳列各種令人嘆為觀止的花木，不但讓你留連忘返，也絕對會吸引你想再去一次。

自己的人生花園

另有一種花園，台灣也很多，全部在室外，花種不多，但一望無垠的花，保證你會驚呼，嘆為觀止。驚嘆造物主的神奇偉大。

我的家境十分貧窮，父母皆因家貧繳不起學費，都未念過小學。但是靠著上帝的恩典，我一生都走在花園裡，我看到的，接觸到的都是花。最近我新出版兩本書：「走在花園裡」及「夜盡天明」，其中「走在花園裡」記錄我一生，如何種花，使自己的人生花園，美不勝收，大家可以找來看看。

我在擔任財政部長時，因為土地增值稅按實價課稅，與層峰意見不合而下台。但百姓都支持我，紛紛送花到財政部來，部長室內外、走道都放滿了百姓送來的花。有天我下班走出院長室時，記者拍了一張相片，登在報上，說：王部長走在花園裡。我很喜歡這張相片，並放在我的新書「走在花園裡」。

我很感謝上帝的恩賜，讓我喜歡種花，以致一生都走在花園裡。因為我在財政部服務時，努力種花，花兒茂盛的開，以致我被國外媒體評選為亞洲最佳財政部長，並在當時台北的來來大飯店隆重頒獎。

行善如種花

我離開財政部後，在台北市北區參選立委，獲第一高票當選，得票遠勝於民進黨大將陳水扁及謝長廷。在立法院被媒評選為問政第一名立委。2010年「讀者文摘」民意調查，我是台灣最受信賴的政治人物第一名。獲得許多殊榮，心情就像走在花園裡。為什麼會這樣，因為我努力工作，種了許多花。我走在馬路上，常有百姓對我豎大拇指，感覺真好，好像走在花園裡。

最近外界知道我有意參選2024年總統，走在馬路上，有很多人也是對我豎大拇指，有位女士對我說，她家有8票，都要投給我，那種走在花園裡的感覺真好。我寫這些，無意表彰自己的美好，主要是想告訴大家，想走在人生的花園裡，你要先努力種花。花種得多，開得茂盛，你躺在人生大花園裡，想著想著，你就會快樂無比，你會慨嘆，人生值得了！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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