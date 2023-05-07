好萊塢的編劇長期以來一直幻想並編寫機器統治未來人類的反烏托邦劇情，現在，他們開始擔心機器會更早來對付他們，最近罷工的成千上萬個職工工會要求更好的薪酬，並瞄準了生成式AI（如 ChatGPT）的興起，這種由AI驅動的聊天機器人最近幾個月引起了創意界人士的關注和警惕。

美國編劇工會表示，他們希望好萊塢的頂尖工作室和電視網在創意項目中監管AI的使用。具體要求「劇本不能使用AI創作或改寫的文學作品和不能使用人類編寫的劇本來訓練AI。」

對於工會提出的要求，大多數大型娛樂公司的代表組織——電影和電視製片商聯盟，作出了令許多職業編劇感到沮喪的回應。這些老闆提出了「每年開會討論技術進步」的相對建議，這是一個模糊的提案，表明大老闆沒有準備做出任何保證或承諾。

新的AI工具可以在幾秒鐘內生成引人入勝、聽起來像人類寫的文字，目前這些機器人還不能寫出奧斯卡級的劇本。但隨著它們變得越來越先進，作家們可能會看到自己的工作被殺死的速度比《權力的遊戲》中的主角還快（一項研究顯示，在最近的40部電視劇裡，《權力遊戲》在每集死亡人數中排名第二，平均每集死亡人數為14人）。

好萊塢的編劇不是唯一需要擔心的人，經濟學家估計，全球高達3億個全職工作可能會被最新一波的AI的自動化在某種程度上被取代。白領工人，包括行政和法律角色，將受到最大的影響。還有誰應該擔心？很明顯，還有記者、數位藝術家、音樂家、工程師、房地產經紀人等等。

新興技術背後還有一個更深層的哲學困境，因為大型語言模型（生成式AI的核心）是以人類先前編寫的文本作為訓練素材，所以它們本質上只是在重新組合已經完成的東西。那麼，在什麼時候應該給予原始的人類創作者榮譽？

例如你可以理論上引導ChatGPT生成一部如「魔鬼終結者」風格的末日啟示錄劇本。誰應該得到榮譽？又如果AI可以寫出一部像《媽的多重宇宙》風格的得獎劇本，誰該得到獎項？

目前，AI的規定和管理遠遠落後於其發展速度，如何訂定相關法律也眾所紛紜，難怪無論是音樂、攝影還是其他藝術工作者，作者們都合理地擔心自己的生計被取代，這是可以理解的。但同時，也有一批藝術家歡迎AI的興起，認為它是他們作品實驗的工具和征服新創意領域的新機遇。

美好的想像是一個「雙重市場的未來」，一些藝術作品由人類完全創作，另一些則由AI輔助人類創作。但藝術家害怕的是一個由AI完全掌控的未來，Netflix的興起並沒有給DVD業者機會，YouTube正在令有線電視業者非常擔心。

從去年年底ChatGPT的橫空出世，經濟和科技的格局已經大不相同，考慮AI自動化對作家和其他創意專業人士生計的潛在影響是很重要的，否則當世界只剩下AI創作的作品時，我們將留給後代子孫什麼樣的文化遺產？

（作者為台北商大前校長、叡揚資訊數位轉型大使）

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