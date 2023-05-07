我國防部於5月7日公布，共軍6日計有共機9架次、共艦5艘次在台灣周邊海空域活動；其中運-8遠干機與卡-28艦載反潛直升機各1架，在台灣西南國際空域、無偵-7無人機 1架，由台灣防空識別區西南邊緣往東南向邊緣飛出、運-9通信對抗機1架，由台灣以南防空識別區邊緣駛進，經巴士海峽往東北方進入西太平洋後折返原進入處離開。從上述，共軍在我台灣西南至東南一帶海空域的戰場態勢布局與動向，實屬罕見，引發關注。

查詢運-8遠距離支援干擾機，可實施遠距離干擾，掩護航空兵突防。若平時單機在以往活動區域執行任務等，可與運-8反潛機輪替在台灣西南國際空域，進行海上目標識別與情傳任務。

由於，運-8遠干機出現時機，在共軍無偵-7無人機活動之區域上方。如果，前述同時段或前後出現者，不排除依據遠干機任務特性，將對無偵-7無人機進行區域任務活動之高空掩護，以及可能對我防空預警系統等進行偽冒與干擾欺騙之舉。

再者，這具有類似美國戰略級RQ-4全球鷹無人偵察機，可執行海上偵察、情傳與導彈目標引導等任務，去年曾與運-9通信對抗機在台灣西南空域協同訓練。依照5月6日無偵-7與航向、由台灣西南防空識別區邊緣進入往東南立即出我管制區、通信機往返巴士海峽、我防空識別區東南、兩者將有所協同外，不排除共軍無偵-7無人機可能沿著我南部防空識別區外，協同通信機往返巴士海峽，進行海上監視與協同訓練監視國外機艦任務，對此我方亟需持續關注。

至於卡-28艦載反潛直升機，依據3日曾在台灣台東以東空域與運-8反潛機由台灣西南經巴士海峽抵近前述空域等機制，推斷海上監視近日美航母打擊群「尼米茲號」5月3至4日結束美菲「並肩」演習急速由南海經巴士海峽返回西太平洋部署。此卡-28艦載反潛直升機與其母艦，推斷將由台灣東南（區域五）返回台灣東南海空域（區域六）執行常態化部署，徒增我南部海防之困擾。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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