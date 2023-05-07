日本共同社5月2日報導，日本東京大學突然高調宣布：將跟清華大學合作，在今年7月分開始，在中國「天宮」空間站內，共同進行火箭發動機技術研究。這個消息讓人震驚。原因很多。

先看一下3月分，共同社說了什麼？共同社報導，日本航天局的空間與航天科學研究所禁止中國與俄國科學家進入。因為怕中俄科學家竊取日本尖端技術。

日本對中國嚴加防範，對自己的一丁點破爛技術，都嚴防死守，絕不容許中國摸到邊。對中國的技術，則死皮賴臉，充滿侵略性的想要中國跟他分享。中國的清華，卻在日本這樣對待宣布以後，帶著日本進入天宮，還一起研究火箭發動機？中國欠日本了？

更何況，日本這段時間，對於「台灣有事就是日本有事」的猙獰表態。種種對中國充滿挑釁的軍事布置。對美國圍堵中國的配合。我們竟然要帶日本進天宮，一起研究火箭發動機？火箭發動機研究的成果，是不是可以立刻轉化為軍事使用？

天宮是中國獨立建造的。美國的星鏈衛星，兩度衝撞天宮，害天宮必須避讓。沒有任何國家幫中國講話。

2019年中國跟聯合國聯合宣布，在全球篩選出，來自17個國家的9個項目，進入天宮空間站做科學實驗，裡面就有日本、印度、德國、挪威、比利時、瑞士、法國等國家。

我不知道當時入選的日本項目，跟這次東京大學跟清華的火箭項目，是不是同一個項目？如果不是，就表示日本拿到第二個進入天宮的項目。

中國獨自建立的天宮太空站，在美國主導的國際空間站退役以後，是唯一運行的空間站。很多人認為，日本要在中國空間站，跟清華大學一起研究火箭發動機。這表示中國航天技術，得到國際認可。我噴笑了。說這種話的人，內心應該還停留在清朝末年的自卑裡。

華為5G技術，不是早就得到國際認可了？不就是因為覺得你的技術太強，我打不過。你華為又不上市，我無法收購。於是就要把你打殘打死。得不到就要毀掉。華為被全球追殺，也沒有幾個國家幫中國講話。

其實，中國確實可以跟全球分享一些成果。但是，必須注意：一、嚴防死守技術機密。除非可以保護好尖端技術，或是等值技術交換，否則不分享。美國、日本跟歐洲，他們是何等的保護他們的任何技術優勢？二、對等原則。如果你抵制中國科技行業，包括半導體、無人機、5G等，那抱歉，踢出名單。三、友好原則。如果對香港、新疆、台灣、南海跟中印邊界，曾經意圖不軌，曾經意圖干涉中國內政的國家，就踢出合作名單。四、合作必須雙贏。對方要享受中國資源，那對方要拿什麼「等值」的資源，跟中國共享？中國拿自己的空間站跟聯合國合作，那聯合國又怎麼對待中國？中國得到什麼實質的利益？

為國家謀，必須錙銖必較。爭一時，也要爭千秋。中國不做虧本生意。中國不養白眼狼。更要嚴防別人利用中國的技術，翻臉來打擊中國。

別人不斷傷害中國，中國歷盡艱辛，得到的一丁點技術。卻要跟隨時準備打擊中國，對中國心懷不軌的國家，一起共享？又不是共享單車。絕不。（作者為作家）

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