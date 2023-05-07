菲律賓總統小馬可仕訪美，分別與美國總統拜登、國防部長奧斯汀會談，拜登重申1951年《美菲共同防禦條約》，一旦菲律賓遭受武裝襲擊，美國將採取行動的承諾，會後兩人發表聯合聲明，強調維護台海和平與穩定，及南海航行和飛行自由的重要。隨後美國公布與菲律賓的《雙邊防務準則》，宣示其中一方在南海若遭受攻擊，另一方須為對方展開協防。這是繼兩國聯合軍演及開放軍事基地後，美菲更進一步的軍事合作，為南海乃至台海戰略態勢帶來新變數。

菲國小心引火上身

今年1月小馬可仕受邀到北京進行國是訪問，深受禮遇，並取得中方228億美元投資承諾。小馬可仕在許多場合表示南海問題不是菲中關係的全部，不會讓南海問題成為雙邊關係的障礙，一度讓人認為小馬可仕會延續前任總統杜特蒂的親中路線。但是菲律賓畢竟曾是美國的殖民地，特別是軍方親美勢力十分強大。在中美地緣政治競爭日趨白熱化的情勢下，加上2月以來幾起在南海與中方船艦的摩擦，讓菲律賓軍方更加倚賴美國。

今年2月美菲同意擴大兩國2014年《強化防務合作協議》（EDCA），菲律賓將額外開放4個軍事基地供美軍使用。4月菲律賓公布新增軍事基地的地點，其中3個位在菲律賓北部，距離台灣僅3、400公里。4月11至28日兩國舉行2023年度「肩並肩」軍演，參與人數高達1.76萬人，美國派出1.2萬人，菲律賓動員5400人，是兩國史上最大規模的同類軍演，也是雙方首次在巴士海峽離台灣200多公里的菲律賓島嶼上進行演練，美國用菲律賓劍指台海意圖明顯。

美菲的軍事合作不僅著眼於南海，更觸碰到最敏感的台海問題，中方反應強烈。菲律賓雖然表示，開放軍事基地不會被用於發動進攻，不會允許美國在菲軍事基地存放武器用於台海軍事行動，不允美軍軍艦飛機在基地補充燃料、維修或重新裝備，但是菲律賓能否真的能抗拒美方的壓力，北京並不放心。

大陸外長秦剛在小馬可仕訪美前，曾專程出訪菲律賓會見小馬可仕。秦剛呼籲妥善處理涉台、涉南海等問題，尊重中方主權、安全和領土完整，堅持戰略自主、不選邊站隊。小馬可仕強調，菲方將一如既往遵守一中政策，不選邊，深化菲中友好，妥善處理海上問題，不使其干擾兩國關係大局。菲律賓外長馬納羅與秦剛會談後也指出，菲中兩國同意透過對話與合作處理彼此在南海爭議，同時也尋求深化經濟合作關係。

中國影響力與日俱增

言猶在耳，小馬可仕訪美後，美菲的軍事合作向前跨了一大步。或許不必懷疑小馬可仕在經濟上依賴中國大陸、在安全上需要美國的兩手策略。本想左右逢源的菲律賓，會不會在軍事上衝過頭，而在經貿上失去與中國大陸的合作機會，甚至在軍事上承受解放軍更強硬的壓力，最後落得兩手空，甚至被捲入中美兩強因為台海問題的潛在戰火之中呢？

如果不具備夠硬的實力、長久經營的互信基礎或是靈活的外交手腕，想要朝三暮四，火中取栗就要小心引火上身。畢竟不是每個國家都能像新加坡一樣，一面跟中國聯合軍演，還可以從美國購買F-35戰機，甚至最近還容許美國間諜飛機在樟宜機場短暫停留。要不然就要像越南一樣，即使美國國務卿布林肯親自來訪，極盡拉攏之意，但仍謹慎待之，將越美夥伴關係定位於經濟層次。

東南亞特別是南海周邊諸國，是中美角力的重要場域，美菲日益密切的軍事合作，短時間內應不至於改變現有的格局，也未必動搖中國與東協國家簽訂南海行為準則的進程，中國大陸仍是菲律賓最大的貿易夥伴。RCEP全面實施後，中國在東南亞的經濟影響力及隨之而來的外交影響力與日俱增，這個趨勢並不會因為美菲軍事加強合作而改變。