警政署擴大召募18至40歲的民防、義警，以協助支援軍事勤務任務，被外界質疑在為戰爭做準備。內政部長林右昌沒說清楚，還怪國民黨渲染戰爭的恐懼，但林部長別忘了，民進黨執政7年，早不做晚不做，現在硬把警察大軍蓋上「國防布」，才真讓人不安心。

警察反詐、打詐，還要掃黑、檢肅黑槍，就連「行人地獄」的醜聞都要靠警察全國大執法洗刷惡名，一旦地方發生槍擊等重大治安事件，中央怪罪地方治安不好，警察又成代罪羔羊；反而是政府高層開心和詐騙集團首腦拍照，行政院長陳建仁背書力挺，還批判影射對當事人不公平。陳揆如此的雙標，對警察又公平嗎？

或許官場上就是官大學問大，警政署組訓5500名年輕保警來保衛國家基礎關鍵設施，外界要警政署說明有無「第二陸軍」？但迄今只有林右昌一句不要以訛傳訛、沒有定案回應；這回擴大召募年輕的民防、義警曝光，明明訂了獎勵方案，還要透過網路擴大宣傳，林右昌又來一句啼笑皆非，才更讓人覺得不可思議。

依據《民防法》等法規，召募民防、義警有相關機制和法源，林右昌當過基隆市長應熟知法規。只不過，年輕人忙著生活過日子，誰有閒功夫加入這類組織，民防新陳代謝率低、年齡層偏高是不爭的事實，林部長大可把這些困境攤開來討論，又何必扣國民黨帽子、怪過去警察擺爛，好像凡事沒扯上選舉就當不成政務官。

在戰爭威脅下，沒有人是局外人，但蔡政府從軍購到全民國防政策卻搞得草木皆兵、遮遮掩掩，這塊「新國防布」必須被掀開、檢驗，才能確保國家真正的安全。