自去年裴洛西訪台引爆1949年以來的第四次台海危機，兩岸兵凶戰危的情勢便一直難以減緩。即便今年開春以來，兩岸迎來疫情結束後的小回暖，但隨著蔡英文又到美國和麥卡錫會面，挑動中美敏感神經，迫使解放軍不得不再發動軍演，結果和去年8月那次一樣，美國航母艦隊第一時間就駛離相關海域。

民進黨當局對美國關鍵時刻的「作壁上觀」，似乎已持默認的態度，畢竟美國早就透過各種方式表明立場，一旦台海情勢生變，台灣要負責「自我防衛」。從賴清德到陳建仁等一票當權的高官，也都聲稱本就不寄望美國，而是自己要提升戰備能力。邱國正更多次喊出「自己國家自己救」，頗有刻意展現強硬決心的喊話意味。

然而，所謂「自己國家自己救」，背後要付出的代價究竟為何？後果又會是怎樣？台灣媒體除了報導響亮的「口號」，然後就只有掩耳盜鈴。事實上，經歷上個月大陸又一波軍演後，解放軍已展示對台灣全島攻擊火力的全覆蓋，尤其是精準打擊的能力。此外，航母山東艦首次加入對台演習，也等於告訴大家，大陸已掌握「區域拒止」的能力，完全可以在封鎖台灣的同時切斷美國、日本等外力的介入。

邱國正日前才在立法院表示，一旦台海開戰，台灣全島不會分前、後方，而是「處處皆戰場」。這種說法固然聽起來「很殺」，但仔細探究，不就等於告訴大家：國軍承認多年來堅持的「決戰境外」已經失敗，台灣根本守不住空防、海防？台灣須要搞到全島皆戰場，不就是肯定解放軍的確有封鎖台灣的能力，就連登陸台灣也不是問題？

其實早從2020年蔡英文高舉「抗中保台」連任以來，先是蘇貞昌喊出「戰海上、戰灘頭、戰街道、戰山上」、「打到剩下一根掃帚也要拚」，再到漢光演習將坦克開到一般老百姓生活的市場、公園旁，國軍的作戰想定就放棄了「決戰境外」，取而代之的是打到城鎮戰。這樣思維的改變，當然是來自美國的要求，也說明了美國想的不是第一時間協防台灣，更不是以「保住」台灣為目的，而是要讓戰場發生在台灣，利用台灣消耗大陸。

現在蔡英文當局執行美國交辦的任務，平時就得抓足夠的兵員，戰時才有炮灰能夠拖住大陸。但是，當媒體街訪青年時，多數人對此的反應都是「很瞎」，或者是不知該說什麼，或者就直白地回答「開始搶食物啊！」。也難怪美國人「怪罪」台灣人的「抵抗」意志不夠，現正想方設法要民進黨當局「加強訓練」。

只是作為一位曾經的上校軍醫，我必須說，與其責怪年輕人沒有作戰意願，不如要問我們何苦將兩岸關係搞到這步田地？中華民族發展壯大是大勢所趨，我們身為炎黃子孫與有榮焉，兩岸應尋求的是共創復興偉業，走上軍事對抗是既不智更不可為的。至於美國現在要台灣學習的「不對稱作戰」，完全是以烏克蘭作藍本，且不說烏克蘭犧牲了多少，台灣根本沒有那樣廣大的腹地，亦即邱國正所說分不出前、後方，那還怎麼打持久戰？

大陸無意非用武力解決台灣問題不可，然而若美國持續打台灣牌進逼大陸紅線，台海之戰就難以避免。民進黨一方面宣布延長兵役、擴大「本土防衛」，一方面宣稱這麼做是為了「撐得夠久才能等到國際介入」，實則就是推一般人的子弟去做人肉盾牌。現在賴清德獲民進黨提名參選2024，因了解青年對戰爭很排斥，便又以所謂「和平保台」、「備戰才能避戰」作包裝，但都難掩其加劇衝突的本質。

民進黨不斷配合美國升高兩岸對抗，可一旦真到了開戰的程度，卻只能「處處皆戰場」、「撐到等美國來」。我們何苦要冒這樣的風險，只為了幫民進黨獲取美國支持、贏得選舉？

（作者為新黨前主席）